Жительница Ривненской области посеяла рекордное количество наркосодержащего растения

В Ривненской области 61-летняя селянка посеяла почти 3 тысячи маков между свеклой. Полиции объяснила - любит пирожки и макароны с маком, говорится в сюжете ТСН.

Но оказалось, что это рекордный посев наркосодержащего растения в области с начала года. Женщине грозит до 7 лет за решеткой. В полиции говорят: учитывая то, что она не злостная нарушительница, то может произойти испытательным сроком.

Как сообщал УНИАН, в Полтаве мужчина получил приговор за то, что скрыл факт выращивания конопли соседом.