Жительница Ривненской области посеяла рекордное количество наркосодержащего растения
07:52, 24 июля 2020
В Ривненской области 61-летняя селянка посеяла почти 3 тысячи маков между свеклой. Полиции объяснила - любит пирожки и макароны с маком, говорится в сюжете ТСН.
Но оказалось, что это рекордный посев наркосодержащего растения в области с начала года. Женщине грозит до 7 лет за решеткой. В полиции говорят: учитывая то, что она не злостная нарушительница, то может произойти испытательным сроком.
Как сообщал УНИАН, в Полтаве мужчина получил приговор за то, что скрыл факт выращивания конопли соседом.
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