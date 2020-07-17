ДТП в Ужгороде: легковушка врезалась в скорую, которая ехала на вызов

В полночь в Ужгороде произошла авария со скорой. Машина экстренной помощи как раз выезжала со станции на вызов, когда в нее влетела BMW, говорится в сюжете ТСН.

Машина медиков перевернулась. Видео с места аварии опубликовал на своей странице в соцсети закарпатский журналист Виталий Глагола. По его сообщению, водитель и четверо работников бригады скорой помощи травмированы. Их доставили в госпиталь.

Как сообщал УНИАН, ранее в центре Киева водитель эвакуатора устроил стрельбу.