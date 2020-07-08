Во Львове спасают шестилетнего мальчика с ожогами четверти тела

Шестилетнего мальчика с тяжелыми ожогами спасают во Львове. Малыш обжегся дома, в одном из сел Жовковского района, говорится в сюжете ТСН.

Мама говорит, что отвлеклась на несколько минут, а сын открыл печь, из которой выпали угольки. Одежда загорелась, пламя поразило четверть тела мальчика. В больницу он попал крайне обессиленным, ведь мать обратилась к медикам за сутки. Объяснила, что не имела авто, чтобы отвезти ребенка. Впрочем, даже за помощью к фельдшеру, которая живет в том же селе, не обращалась.

По словам врачей, хотя угроза для жизни миновала, минимум месяц мальчику придется пробыть в клинике. Полиция взяла у мамы объяснение и проводит проверку.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве после ряда сложных операций скончался 6-летний мальчик, которого до этого жестоко избил крестный.