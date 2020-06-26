Застряли колеса коляски: в Днепре полуторагодовалую девочку сбил поезд

В Днепре полуторагодовалую девочку сбил поезд. Авария произошла вечером, когда бабушка с ребенком в коляске переходила рельсы, говорится в сюжете ТСН.

В этот момент из-за угла выехал ремонтный вагон. Женщина успела отскочить в сторону, а вот у коляски застряли колеса. Хотя скорость была небольшая, избежать столкновения не удалось.

Чудом ребенок выжил, в реанимации детской областной больницы ее доставили патрульные полицейские. Девочку прооперировали, сейчас она в стабильно тяжелом состоянии. Впрочем, прогнозы медиков оптимистичны.

Как сообщал УНИАН, ранее на Житомирщине женщина решила броситься под поезд с 5-летней дочкой.