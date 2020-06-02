Шесть человек эвакуировали из горящей пятиэтажки во Львове
07:43, 02 июня 2020
Шестерых человек едва удалось спасли во время пожара во Львове. Загорелось на балконе четвертого этажа пятиэтажки, говорится в сюжете ТСН.
Густой дым полностью заволок верхний этаж и его жители оказались в ловушке - из-за едкого дыма они не могли сами выйти наружу. Спасатели раздали респираторы и вывели людей на улицу.
Как сообщал УНИАН, ранее во Львове трое людей выпали с балкона, опершись на хрупкие перила.
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