Шесть человек эвакуировали из горящей пятиэтажки во Львове

Шестерых человек едва удалось спасли во время пожара во Львове. Загорелось на балконе четвертого этажа пятиэтажки, говорится в сюжете ТСН.

Густой дым полностью заволок верхний этаж и его жители оказались в ловушке - из-за едкого дыма они не могли сами выйти наружу. Спасатели раздали респираторы и вывели людей на улицу.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львове трое людей выпали с балкона, опершись на хрупкие перила.