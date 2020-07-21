Арт-перформанс ''Карточный дом Путина'' под Радой, фото № 1
© УНИАН
Арт-перформанс ''Карточный дом Путина'' под Радой, фото № 2
© УНИАН
Арт-перформанс ''Карточный дом Путина'' под Радой, фото № 3
© УНИАН
Арт-перформанс ''Карточный дом Путина'' под Радой, фото № 4
© УНИАН
Арт-перформанс ''Карточный дом Путина'' под Радой, фото № 5
© УНИАН
Арт-перформанс ''Карточный дом Путина'' под Радой, фото № 6
© УНИАН
Арт-перформанс ''Карточный дом Путина'' под Радой, фото № 7
© УНИАН
Арт-перформанс ''Карточный дом Путина'' под Радой, фото № 8
© УНИАН
Арт-перформанс ''Карточный дом Путина'' под Радой, фото № 9
© УНИАН
Арт-перформанс ''Карточный дом Путина'' под Радой, фото № 10
© УНИАН
Арт-перформанс ''Карточный дом Путина'' под Радой, фото № 11
© УНИАН
Арт-перформанс ''Карточный дом Путина'' под Радой, фото № 12
© УНИАН
Арт-перформанс ''Карточный дом Путина'' под Радой, фото № 13
© УНИАН
Арт-перформанс ''Карточный дом Путина'' под Радой, фото № 14
© УНИАН
Арт-перформанс ''Карточный дом Путина'' под Радой, фото № 15
© УНИАН
Арт-перформанс ''Карточный дом Путина'' под Радой, фото № 16
© УНИАН
Арт-перформанс ''Карточный дом Путина'' под Радой, фото № 17
© УНИАН
Арт-перформанс ''Карточный дом Путина'' под Радой, фото № 18
© УНИАН
Арт-перформанс ''Карточный дом Путина'' под Радой, фото № 19
© УНИАН
Арт-перформанс ''Карточный дом Путина'' под Радой, фото № 20
© УНИАН