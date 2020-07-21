Арт-перформанс "Карточный дом Путина" под Радой
15:31, 21 июля 2020
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У здания Верховной Рады Украины в Киеве 21 июля 2020 года состоялся арт-перформанс "Карточный дом Путина" донецкого художника Сергея Захарова.
Этой акцией бывшие пленные подвалов террористов на Донбассе, их родные, правозащитники и художники хотели привлечь внимание народных избранников к проблеме безнаказанности за военные преступления.
В частности, в акции приняли участие сам художник Сергей Захаров, побывавший в плену, а также бывшие пленные врач-ветеринар Алексей Грищенко и журналист Станислав Асеев. Кроме того, на арт-перформансе присутствовали глава Центра общественных свобод Александра Матвийчук и глава паламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастрырский.
Как сообщал УНИАН, недавно матери и жены украинских пленных, которых удерживают российские наемники, устроили лежачий протест под Офисом президента.