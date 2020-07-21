У здания Верховной Рады Украины в Киеве 21 июля 2020 года состоялся арт-перформанс "Карточный дом Путина" донецкого художника Сергея Захарова.

Этой акцией бывшие пленные подвалов террористов на Донбассе, их родные, правозащитники и художники хотели привлечь внимание народных избранников к проблеме безнаказанности за военные преступления.

В частности, в акции приняли участие сам художник Сергей Захаров, побывавший в плену, а также бывшие пленные врач-ветеринар Алексей Грищенко и журналист Станислав Асеев. Кроме того, на арт-перформансе присутствовали глава Центра общественных свобод Александра Матвийчук и глава паламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастрырский.