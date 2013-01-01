Взгляд в будущее:
будут ли люди курить через 20 лет
Взгляд в будущее:
будут ли люди курить через 20 лет
В начале двухтысячных, спустя полвека активной борьбы с курением, стало очевидно – зависимость от никотина, основную причину курения, сложно победить путем запретов и ограничений. На помощь пришли инновации – так сформировалась категория продуктов сниженного риска (reduced risk products – RRP). Сегодня это многомиллионная индустрия, которая, по прогнозам экспертов, уже за несколько десятилетий способна избавить мир от эпидемии курения.
Ученые доказали вред курения для здоровья еще в середине прошлого века, а пагубное влияние сигарет на сердечно-сосудистую, дыхательную, иммунную системы не вызывает сомнений даже у самых отчаянных скептиков. Было установлено, что основная причина, почему люди не могут отказаться от привычки, заключается в зависимости от никотина. Но наибольший вред организму наносят продукты горения сигареты – они и провоцируют заболевания. Этот факт лег в основу поиска ответа, как уменьшить вред для здоровья курильщика, который не может или не планирует отказаться от привычки.

В результате десятилетий разработок, сформировалась новое направление в науке и многомиллиардная индустрия продуктов сниженного риска. Такие продукты являются менее вредной альтернативой курению, поскольку исключают процесс горения табака, а, значит, попадание в организм более 7000 вредных химических веществ.
Продукты RRP называются также ЭСДН (электронные системы доставки никотина) и включают электронные сигареты и системы нагрева табака. Их доля растет – по данным аналитической компании ECigIntelligence, в 2018 году рынок RRP оценивался более чем в 8,6 миллиарда долларов, и это далеко не предел.


Согласно прогнозам британской компании Euromonitor International, альтернативные продукты уже к 2021 году будут использовать более 55 миллионов курильщиков. В 2019 этот показатель составляет немногим больше 40 миллионов.
В 2013 году инвестиционный банк Goldman Sachs определил индустрию RRP как один из восьми факторов, которые только формируются, но оказывают немалое влияние на мировую экономику. Поэтому игроки индустрии вынуждены либо приспосабливаться к новым правилам игры, либо погибать – доказательством тому служит растущий спрос на инновационные продукты.
Игроки индустрии вынуждены либо приспосабливаться к новым правилам игры, либо погибать – доказательством тому служит растущий спрос на инновационные продукты.
По данным маркетингового исследования компании Nielsen, электронные сигареты стали одним из наиболее динамичных по популярности товаров на рынке Великобритании. Значительный прирост наблюдался в 2013-2014 годах, когда количество пользователей увеличилось более чем вдвое и превысило 2 миллиона. В 2017 году это число приблизилось к отметке 3 миллиона.

Чем популярнее становятся инновационные альтернативы, тем меньше людей продолжают курить обычные сигареты – об этом свидетельствует статистика.
Чем популярнее становятся инновационные альтернативы, тем меньше людей продолжают курить обычные сигареты – об этом свидетельствует статистика.
Особенно ярко тренд прослеживается в странах Азии: Японии, Южной Корее, Китае.

В Корее, как сообщают местные СМИ, в первом полугодии 2019 года продажи электронных сигарет достигли рекордного уровня. За этот период местные жители приобрели 193 миллиона устройств, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Тогда как традиционные сигареты теряют популярность: их продажи сократились на 28% – до полутора миллиардов пачек.
В Японии, по данным Euromonitor International, объем потребления сигарет за последние 9 лет сократился почти на 40% – это беспрецедентное снижение курения на уровне страны.

Особенно популярна среди японцев система нагревания табака IQOS – инновационный продукт корпорации Phillip Morris International (PMI), который компания вывела на рынок в 2014 году. В Украине устройство появилось в 2016-м.

В первом полугодии 2019 года в мире IQOS использовало более 11 миллионов человек, из которых 70% полностью отказались от употребления обычных сигарет. И количество пользователей продолжает расти.
В первом полугодии 2019 года в мире IQOS использовало более 11 миллионов человек, из которых 70% полностью отказались от употребления обычных сигарет.
В чем секрет успеха инновационных устройств?

Главным преимуществом является отсутствие сигаретного дыма. Поэтому данную категорию называют «продуктами сниженного риска» – при их употреблении выделяется меньше вредных веществ по сравнению с курением сигарет (например, при использовании IQOS таких веществ менше на 90-95%). Данные продукты также исключают пассивное курение. Подробнее о видах альтернативных продуктов мы писали тут.
Почему же мир полностью не перешел на «бездымную сторону»? С одной стороны, все еще нет результатов долгосрочных исследований, продолжительность которых обычно составляет 10-15 лет. С другой стороны, возможно, одной из причин является отношение к таким устройствам на законодательном уровне. Существует ряд стран, в которых электронные сигареты, вейпы и системы нагрева табака вне закона. К их числу относятся Таиланд, Сингапур, Катар, Камбоджа. За использование этих устройств там можно получить административное наказание.

В Австралии, чтобы приобрести вейп и жидкость для него, нужно получить рецепт врача. Для покупки обычных сигарет никакой рецепт, понятное дело, не нужен.
В Австралии, чтобы приобрести вейп и жидкость для него, нужно получить рецепт врача. Для покупки обычных сигарет никакой рецепт, понятное дело, не нужен.
утверждает Фиона Паттен, лидер «Партии разума» и член верхней палаты парламента штата Виктория в Австралии
В то же время, согласно отчету Public Health England, легитимация продуктов сниженного риска не влияет на их распространение среди молодежи, а те подростки, которые пробовали электронные сигареты, не становились постоянными пользователями.
Где еще мы разрешаем действительно смертельный продукт, но пытаемся ограничить доступ к более безопасным? К сожалению, люди, которые говорят: «Мы боремся против крупных табачных компаний», - это лоббисты сигаретного бизнеса. Тем не менее, продажи сигарет в США заметно падают, а количество вейперов растет. Удивительные вещи происходят, несмотря на противодействие
отмечает Дэвид Свеанор, юрист и председатель наблюдательного совета Центра права, политики и этики здравоохранения при Университете Оттавы (Канада).
Важным фактором в популяризации продуктов сниженного риска является информирование пользователей о продуктах с помощью данных, подтвержденных научными исследованиями. Многие курильщики даже если и слышали названия этих устройств, все равно не понимают, как они работают и чем отличаются.

Главную роль в достижении этой задачи играет регулирование рынка инновационных продуктов. Основной такого регулирования может быть оценка степени «вреда» продукта согласно подходу пропорционального регулирования (risk proportional regulation). Простыми словами, самые опасные продукты должны стать наименее доступными, и наоборот. Это относится к использованию в общественных местах, распространению информации и самому продукту.
Хотим напомнить, что курение вредит здоровью. Потому, если вы не курите – не начинайте, если курите – бросайте, если не бросаете – обратите внимание на то, что в последние годы появилось множество альтернатив, которые помогут снизить вред от курения.
ЧИТАТЬ ОБ ИСТОРИИ ЗАРОЖДЕНИЯ КУРЕНИЯ В МИРЕ
ЧИТАТЬ ОБ ИСТОРИИ БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ В МИРЕ
ЧИТАТЬ О ВОЗНИКНОВЕНИИ КОНЦЕПЦИИ «ПРОДУКТОВ СНИЖЕННОГО РИСКА»
Проект подготовлен при участии Филип Моррис Украина
Авторы: Надежда Бурбела, Вероника Кордон