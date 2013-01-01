Ученые доказали вред курения для здоровья еще в середине прошлого века, а пагубное влияние сигарет на сердечно-сосудистую, дыхательную, иммунную системы не вызывает сомнений даже у самых отчаянных скептиков. Было установлено, что основная причина, почему люди не могут отказаться от привычки, заключается в зависимости от никотина. Но наибольший вред организму наносят продукты горения сигареты – они и провоцируют заболевания. Этот факт лег в основу поиска ответа, как уменьшить вред для здоровья курильщика, который не может или не планирует отказаться от привычки.



В результате десятилетий разработок, сформировалась новое направление в науке и многомиллиардная индустрия продуктов сниженного риска. Такие продукты являются менее вредной альтернативой курению, поскольку исключают процесс горения табака, а, значит, попадание в организм более 7000 вредных химических веществ.