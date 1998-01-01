В 2014 году компания PMI первой вывела на рынок инновационный продукт – IQOS. На украинском рынке продукт появился в 2016 году.



IQOS состоит из зарядного устройства-футляра (чарджера) и холдера. Для использования в холдер необходимо вставить табачный стик, который содержит обработанный табак, пропитанный глицерином и пропилен-гликолем. Холдер нагревает табак до температуры около трехсот градусов по Цельсию, в результате чего выделяется никотиносодержащий аэрозоль. Для сравнения, температура горения табака в обычных сигаретах достигает восьмисот градусов по Цельсию. Используемой температуры в IQOS достаточно, чтобы извлечь из табака характерный вкус и никотин, но при этом не производить продукты горения. Устройство формирует такой размер капель никотина, который позволяет им мгновенно попадать в кровь – как при традиционном курении сигарет. При этом, технология позволяет сократить количество выделяемых вредных веществ на 90-95% по сравнению с курением сигарет.

