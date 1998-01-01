С тех пор как ученые доказали вред курения и его влияние на возникновение заболеваний, многие курильщики задумались, как минимизировать вред от привычки. И хотя антитабачные активисты ведут борьбу с никотиносодержащими продуктами, очевидно – если невозможно отобрать у курильщиков guilty pleasure, стоит сделать его менее вредным.
Цикл материалов проекта «Мир бросает курить» посвящен тому, как курение стало одной из самых популярных в мире привычек, какова природа никотиновой зависимости и научным разработкам, призванным снизить вред, причиняемый здоровью. В третьей публикации читайте об истории возникновения «продуктов сниженного риска», какие виды альтернативных устройств существуют, и почему в некоторых странах врачи рекомендуют использовать их для отказа от зависимости.