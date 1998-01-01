Курение и инновации:
поколение smoke-free
Курение и инновации:
поколение smoke-free
С тех пор как ученые доказали вред курения и его влияние на возникновение заболеваний, многие курильщики задумались, как минимизировать вред от привычки. И хотя антитабачные активисты ведут борьбу с никотиносодержащими продуктами, очевидно – если невозможно отобрать у курильщиков guilty pleasure, стоит сделать его менее вредным.


Цикл материалов проекта «Мир бросает курить» посвящен тому, как курение стало одной из самых популярных в мире привычек, какова природа никотиновой зависимости и научным разработкам, призванным снизить вред, причиняемый здоровью. В третьей публикации читайте об истории возникновения «продуктов сниженного риска», какие виды альтернативных устройств существуют, и почему в некоторых странах врачи рекомендуют использовать их для отказа от зависимости.
За более чем двадцать лет исследований ученые пришли к мнению, что наибольший вред здоровью при курении наносит не никотин. «Зло кроется» в сигаретном дыме, а, точнее, в 7000 вредных веществ – канцерогенных смол и химических соединений, которые провоцируют генетические изменения и причиняют вред здоровью. Сам же никотин является нейростимулятором и вызывает привыкание, но не имеет канцерогенных свойств. Потому в последние годы антитабачная политика претерпела изменения: борьбу начали вести с курением, а не с никотином.
Этот принцип получил выражение в развитии категории «продуктов сниженного риска». Они являются альтернативными продуктами, т.к. способны помогать тем курильщикам, которые не могут самостоятельно отказаться от привычки или не собираются бросать, снизить уровень вреда для здоровья. Такие продукты делятся на несколько типов в зависимости от способа получения никотина (кровь, кожа, слизистые). Соответственно, отличается степень удовлетворения, ритуал и вкусовые ощущения.
В поиске ответа на вопрос снижения вреда страны шли разными путями. В Скандинавии популярной альтернативой сигаретам стал снюс – измельченный жевательный табак. Современные снюсы выпускаются в специальных пакетиках, которые размещаются между верхней губой и десной на длительное время и обеспечивают доставку никотина в организм.
Среди других альтернатив – жевательные резинки, пластыри, спреи и леденцы. Первым продуктом из этой категории стала никотиновая жвачка «Никоретте», разработанная в конце 1970-х годов в Швеции. Сразу после появления, врачи нарекли ее самым простым способом отказа от курения.
Однако для большинства никотинозависимых людей такие средства оказались неэффективными. Дело в том, что при курении сигарет в организм поступает большая доза никотина, что провоцирует резкий скачок его уровня в крови. Поступая в мозг, никотин приводит к повышению концентрации внимания, и, в то же время, расслабляет. При использовании пластырей, леденцов и жевательных резинок, уровень никотина в организме растет постепенно. Человек испытывает чувство «никотинового голода», что приводит к срывам и возврату к курению.
Потому ученые, табачные корпорации и сами курильщики занялись поиском решения, которое позволило бы сохранить эффект быстрого выброса никотина, снизив риски для организма.
Вскоре родилась идея потребления никотина в «обход» горения табака, что стало основой для создания продуктов сниженного риска (reduced risk products - RRP). Такие продукты подразумевают вдыхание пара или аэрозоля, который образуется в результате нагревания табака или жидкости. Они позволяют сымитировать процесс курения (ритуал и скорость доставки никотина), что делает их использование комфортным для курильщиков, но при этом выделяют на 90-95% меньше вредных веществ и исключают пассивное курение. Категория RRP представляет собой электронные сигареты и системы нагрева табака.
Первое похожее устройство для проведения ингаляций в конце двадцатых годов прошлого века изобрел американский ученый Джозеф Робинсон. Он представил устройство для вдыхания паров лекарственных соединений, трав или другого использования. На то время аналогичных приспособлений, которые бы испаряли субстанцию, не существовало. Робинсон запатентовал изобретение, однако, продукт в массовую продажу так и не поступил.
Первым метод Робинсона для создания устройства, позволяющего заместить сигареты, использовал в 1963 году Герберт Гилберт. По задумке ученого, относительно безопасного эффекта курения можно было добиться с помощью вдыхания пара, который проходил через фильтр, пропитанный ароматизатором.
Такое изобретение мало походило на современные электронные сигареты и не обрело популярность. Однако, идея создания «бездымной сигареты» не покинула умы ученых и корпораций.
В 1998 году Phillip Morris International (PMI) вывел на рынок вепорайзер. С помощью устройства курение происходило посредством нагревания сигареты, а не ее горения. Однако прибор получился громоздким и неудобным, потому проект провалился.
Настоящая революция на рынке RRP произошла в начале двухтысячных годов. Китайский ученый и фармацевт Хон Лик изобрел первую электронную сигарету, которую можно считать прародительницей современных устройств. Поиск решения Лик начал после мучительной смерти отца – заядлого курильщика – от рака легких. Устройство состояло из нагревательного элемента, аккумулятора и картриджа, где находились ароматизаторы, никотин и пропиленгликоль. Устройство было компактным, и его использование напоминало принцип курения обычных сигарет.
Первые электронные сигареты стали сенсацией на рынке. Они забирали награды на международных выставках, и их попробовали множество курильщиков. Они стали появляться в кинематографе и миллионы любителей подымить возлагали на них большие надежды. Однако успех был недолгим, чему есть несколько причин.
Слабые аккумуляторы
Размер капель никотинового аэрозоля
Конкуренция со стороны табачных компаний
Аккумуляторов приборов первых поколений хватало ненадолго, и их длительное использование без переносных зарядных устройств было невозможным. Устройства были ненадежными и в некоторых случаях могли взорваться во время использования. Но самая главная причина крылась в том, что они, как и другие существующие в то время альтернативные способы доставки никотина, не вызывали у курильщиков привычного удовлетворения.
Впоследствии выяснилось, что капли никотинового аэрозоля в паре электронной сигареты были значительно крупнее капель никотина, которые содержит сигаретный дым. Их размер сказался на поглощении вещества организмом. При курении сигареты мелкие капли проникают в легкие и бронхи, после чего сразу попадают в кровь и достигают мозга в течение нескольких секунд, вызывая быстрое насыщение никотином. А крупные капли в аэрозоле электронных сигарет оседали на гортани и достигали центральной нервной системы в течение целого получаса. Таким образом, никотиновый голод «с первой затяжки» устройства утолить не могли.
Табачные и не только корпорации уловили тренд и инвестировали миллиарды долларов в разработку электронных систем доставки никотина, которые обеспечивали бы курильщику схожие ощущения и несли меньшие риски для здоровья. В ходе совместных с учеными исследований, пути разделились на два направления.
Одна часть сделала ставку на работу с никотиносодержащими жидкостями, нагреваемыми до состояния аэрозоля, вдыхание которого позволило бы скопировать эффект курения сигареты. В результате в эту категорию продуктов вошло новое, модифицированное поколение электронных сигарет и вейпы (от англ. vape – «пар») – устройства с более обильным парообразованием. Их использование переросло в отдельную субкультуру.

Позже к этой категории причислились электронные девайсы, работающие на солевом никотине. К примеру, американская компания, выпускающая устройства под брендом JUUL, демонстрирует рост в индустрии вейпинга и занимает более 70% рынка электронных сигарет США.
Вторым направлением в поиске альтернатив стало возрождение идеи систем нагрева табака. Вернулась к этому вопросу компания Phillip Morris International в начале 2000-х годов. Корпорация инвестировала свыше 2,5 миллиарда долларов в создание научного центра CUBE в Швейцарии, основной задачей которого стало доведение технологии до совершенства. Позже ее подхватили другие табачные компании.
В 2014 году компания PMI первой вывела на рынок инновационный продукт – IQOS. На украинском рынке продукт появился в 2016 году.

IQOS состоит из зарядного устройства-футляра (чарджера) и холдера. Для использования в холдер необходимо вставить табачный стик, который содержит обработанный табак, пропитанный глицерином и пропилен-гликолем. Холдер нагревает табак до температуры около трехсот градусов по Цельсию, в результате чего выделяется никотиносодержащий аэрозоль. Для сравнения, температура горения табака в обычных сигаретах достигает восьмисот градусов по Цельсию. Используемой температуры в IQOS достаточно, чтобы извлечь из табака характерный вкус и никотин, но при этом не производить продукты горения. Устройство формирует такой размер капель никотина, который позволяет им мгновенно попадать в кровь – как при традиционном курении сигарет. При этом, технология позволяет сократить количество выделяемых вредных веществ на 90-95% по сравнению с курением сигарет.
Распространение IQOS в мире совпало с ростом спроса на продукты сниженного риска. В дальнейшем рынок пополнился другими модификациями продуктов. В 2018 году в Украине стартовали продажи системы нагревания табака от British American Tobacco.
Изучение альтернативных продуктов, как и их влияние на здоровье в долгосрочной перспективе, продолжается и сегодня. К примеру, Phillip Morris International проводит исследования, которые демонстрируют, что переход на такую продукцию может значительно снизить риск нанесения вреда здоровью по сравнению с продолжением курения.
В CUBE более четырехсот ученых изучают состав аэрозоля электронных устройств. Они проводят исследования на роботах, которые «вдыхают» испарения от тысяч различных приборов, и даже обрабатывают паром выращенные клетки легочной ткани человека. Все это позволяет оценить потенциальное влияние на организм.
Ученые также проводят клинические исследования. В экспериментах участвуют три группы добровольцев: бросившие курить, продолжающие курить и заменившие курение «альтернативами». Они регулярно сдают анализы и проходят обследования для выявления различий в состоянии и самочувствии. В ходе подобных исследований выяснилось, что при переходе на использование систем нагрева табака, уровни воздействия ряда вредных веществ близки к показателям тех, кто отказался от курения на период 90-дневного исследования и значительно ниже чем у тех, кто продолжал курить.
В апреле 2019 года исследования PMI были признаны FDA – федеральным Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США как корректные и удовлетворительные. Данная организация принимает решение относительно допуска в продажу новых табачных продуктов в стране после детального рассмотрения научных и маркетинговых данных о них.
Если бы мы могли заставить всех курильщиков перейти на негорючие сигареты, это было бы лучше для общественного здоровья»
— отметил глава отдела по контролю за табачными изделиями FDA Митч Целлер.
В свою очередь, Public Health England порекомендовала врачам предлагать использование электронных систем для отказа от курения. «Мы знаем о том, что электронные сигареты менее вредны для здоровья, чем обычные. Мы наблюдаем улучшение состояния пациентов, перешедших с обычных сигарет на электронные. Мы уверены, что для курящих людей важно иметь доступ к менее вредным продуктам. Это ведет к снижению смертности среди населения», - отмечал профессор Джерри Стимсон, директор общественной организации Knowledge•Action•Change, специалист по вопросам общественного здоровья. Популяризация альтернативных продуктов уже дала результаты – страна сократила уровень курения среди взрослого населения до 15%.

Согласно оценкам аналитической компании Euromonitor International, число людей, предпочитающих электронные способы доставки никотина традиционному курению, растет. Если в 2011 году число «парильщиков» в мире составляло 7 миллионов человек, то уже в 2018 году этот показатель превысил 40 миллионов. По прогнозам, к 2021 году число взрослых людей, которые использует электронные системы, может достигнуть 55 миллионов.
Рынок продуктов сниженного риска за последние 5 лет вырос на 4 миллиарда долларов и в 2018 году составил около 22 миллиардов. Больше всего электронных систем продается в США, Японии и Британии. «Парильщики» из этих трех стран в 2016 году потратили на бездымные продукты более 16 миллиардов долларов.
Популярности электронных систем доставки никотина способствует и то, что пар/аэрозоль не оказывает негативного влияния на окружающих и исключает пассивное курение.
Несмотря на доказанное снижение вреда от электронных систем доставки никотина, большое количество докторов и антитабачных активистов убеждены, что переход на использование продуктов сниженного риска – полумера, и отказаться от никотина необходимо полностью. Они апеллируют к тому, что влияние данных устройств до конца не изучено, а для полного понимания картины необходимо проследить за здоровьем «пользователя» в течение длительного времени.
В связи с наличием неоднозначных оценок медицинского сообщества, во многих странах все еще нет законодательства, регулирующего альтернативные продукты соответственно их уровню влияния на организм. Данная ситуация порождает нехватку знаний, и, как результат, негативные стереотипы и страхи.
В Украине предложили прировнять электронные сигареты к обычным. В связи с этим, при принятии такого законопроекта, на электронные системы доставки никотина будут наложены те же ограничения, что и на обычные сигареты. Их нельзя будет рекламировать, в том числе, с целью информирования населения о свойствах продуктов и правилах перехода.
Это очень цинично, когда регулирующие органы запрещают или ограничивают распространение и продажу электронных сигарет под предлогом того, что они недостаточно изучены. Известно, что обычные сигареты вредны и могут привести к преждевременной смерти. При этом информацию о том, что есть менее вредные электронные альтернативы, умалчивают. Создавать ограничения для таких альтернатив, пока на каждом углу можно купить обычные сигареты с доказанной вредностью, – все равночто говорить: «пусть лучше люди умирают»
— отмечал журналист и документалист, автор фильма «Миллиард жизней», Аарон Биберт.
Вопрос о принятии электронных систем доставки никотина глобален. Хотя использование электронных никотиносодержащих устройств не только снижает риски для курильщика, но и устраняет дискомфорт, вызываемый табачным дымом у окружающих, большинство стран не рекомендуют врачам открыто советовать курильщикам, которые не мотивированы на отказ, заменять курение вейпингом. Однако, статистика показывает, что, несмотря на все ограничительные меры, уровень курения в мире продолжает расти. А реальный способ решения проблемы сдерживается несоответствующим регулированием таких продуктов на уровне законодательства.
ЧИТАТЬ ОБ ИСТОРИИ ЗАРОЖДЕНИЯ КУРЕНИЯ В МИРЕ
ЧИТАТЬ ОБ ИСТОРИИ БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ В МИРЕ
Проект подготовлен при участии Филип Моррис Украина
Авторы: Надежда Бурбела, Вероника Кордон