В общем-то, озеро Хиллер – не единственный розовый водоем даже в Австралии, не говоря уж о других частях света. Свои розовые озера есть почти на всех континентах – Ретба в Сенегале, Торревьеха в Испании, канадское Пыльное озеро, Масазир в Азербайджане, Кояшское озеро в Крыму. Но из всех них австралийское озеро Хиллер – единственное, чья загадка до сих пор не разгадана. Ведь обычно розовый цвет воде придают либо водоросли, либо цианобактерии, либо специфические химические вещества в составе образующих пород. Что же "раскрашивает" в столь яркий цвет озеро Хиллер, ученые не могут ответить. Результаты исследований, проводившихся в 1950 году, показали полное отсутствие в озере каких-либо цветистых микроорганизмов – как на дне водоема, так и в составе воды.

