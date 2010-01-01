Наша планета - уникальна. На ней есть места, которые не поддаются нашему воображению, настолько они красочны и необычны. И так, встречайте 10 самых радужных проектов архитектора под названием природа.
1
Радужные горы в Перу
Знаменитые горы цвета радуги расположены в перуанских Андах в регионе Куско. Это необыкновенное творение National Geographic включил в список "100 мест, которые обязательно нужно посетить".
При взгляде на эти геологические образования создается ощущение, что горы накрыты пестрой тканью или раскрашены самобытным художником из сообщества сюрреалистов или фовистов. В действительности, над созданием этого шедевра потрудилась природа, на что ей потребовались миллионы лет. Радужные полосы и цветастые склоны образовались из-за воды, которая смешивалась с минералами в земле, окрасив горы в желтый, зеленый, белый и другие цвета.
Семицветная, Разноцветная или Радужная гора Виникунка, которую местные жители называют просто "Цветной холм", возвышается в одноименной долине и представляет собой фрагмент андского горного хребта Кордильера-де-Вильканота. На языке индейцев кечуа "Vinicunca" буквально означает "горы, раскрашенные цветами радуги". Долина Виникунка с Радужными горами находится в 100 км от небольшого перуанского города Куско.
Высота массива, раскинувшегося среди аквамариновых лагун и сверкающих заснеженных пиков, достигает 5200 м. С горных вершин открывается великолепный вид на ледник Аусангате — священную гору инков, где каждый год собираются паломники для празднования дня Qoyllur Rit'i. На языке кечуа Койюр Рити означает "блестящий, сияющий белый снег". Другими словами, в этот день местные жители отмечают праздник священного ледника.
Как добраться
Добраться до Радужных гор самостоятельно довольно сложно, поскольку прямых автобусов из Куско нет. Можно взять такси (дорога займет 3 часа) или найти автобус, который идет в точку, откуда туристы обычно начинают поход по Радужным горам. Самый лучший способ полюбоваться на местное природное чудо — присоединиться к экскурсионной группе.
2
Река Кано-Кристалес, Колумбия
На нашей планете существует огромное количество красивейших водоемов, но поистине сказочной можно назвать южноамериканскую реку Каньо-Кристалес.
Каньо-Кристалес(исп. Caño Cristales) — уникальная колумбийская река, протекающая по территории экологического Национального заповедника Ла-Макарена, была внесена в список ЮНЕСКО как объект природного наследия человечества.
Крупной эту реку назвать нельзя: протяженность русла составляет менее 100 км, а ширина — в среднем 20 м. Но не в размерах ее уникальность. Дно реки, представляющей собой череду впадин, стремнин, живописных водопадов и причудливых нагромождений камней, имеет сложную структуру — оно изобилует округлыми природными бассейнами, похожими на следы некоего древнего гигантского существа. На протяжении всего года русло и речные скалы покрыты разноцветными мхами и водорослями.
Вода в реке настолько чистая и прозрачная, что близка по свойствам к дистиллированной, а дно отлично просматривается даже на значительной глубине. В насыщенной кислородом воде отсутствуют примеси, соли и минералы, из-за чего на дне не образуется иловых отложений. В связи с этим (а также из-за необычной структуры русла) в Каньо-Кристалес практически не водится рыба — ей просто нечем питаться.
В переводе с испанского название реки Каньо-Кристалес означает "Хрустальная струя" или "Кристальная река". Местные жители с умилением называют ее "Пятицветной рекой", "Растаявшей радугой", "Рекой, сбежавшей из рая" и одной из самых красивых водоемов в мире. Дело в том, что река действительно разноцветная, она славится тем, что в течение года несколько раз меняет свой цвет.
Как добраться
Река Каньо-Кристалес протекает по территории национального парка Серрания-де-ла-Макарена, расположенного в предгорных тропических лесах Амазонки, недалеко от столицы Колумбии. Добраться до Боготы можно самолетом, оттуда - на автомобиле в парк. А уже отправиться в путешествие вдоль реки Каньо-Кристалес лучше всего в сопровождении гида. Добраться самостоятельно до наиболее живописных мест из-за их удаленности довольно трудно.
3
Храм Минакши, Индия
Храм Минакши в Мадурае – самый знаменитый храм Южной Индии, история которого насчитывает 2 тысячи лет. Именно так звали местную принцессу, в честь которой был воздвигнут уникальный пестрый комплекс. Ежедневно он принимает 25 000 туристов. Путешественники стекаются сюда, чтобы запечатлеть красоту и блеск разноцветных зданий, которые покрыты скульптурами индуистских божеств и мистических существ. Благодаря своей сложной архитектуре храм Минакши считается одним из современных Чудес Света.
Этот уникальный комплекс состоит из четырнадцати башен, которые в постройках такого типа называются гопурамы. Каждая башня возвышается над землей на 45-50 метров. Самая большая гопурам – южная башня – имеет высоту 52 метра. Самой старой считается восточная гопурам, которая была построена еще в 1216-1238 годах.
Храм огромен – он занимает площадь в 6 гектаров. На его территории находятся часовни, дворцы, святилища, водоемы. Стены украшают миллионы барельефов. Святилище Минакши обрамлено большим прудом, который наполняют водой во время большого индуистского праздника – празднования свадьбы Шивы и Минакши.
Каждая башня Минакши является настоящим произведением архитектурного искусства: с самого низа и до верхушки они покрыты великолепными скульптурами, выкрашенными в яркие цвета. Чтобы сохранять эту пеструю гамму, все скульптуры тщательно подкрашиваются и аккуратно реставрируются каждые 12 лет.
Как добраться
Аэропорт города Мадурая, где находится знаменитый храм, принимает самолеты из Мумбаи, Бангалора и Нью-Дели. Доехать к достопримечательности также можно регулярным автобусом и по железной дороге. В самом городе хорошо развита сеть общественного транспорта. Добраться до храма можно следующими способами:
От железнодорожной станции многие туристы идут пешком. Нужно только выйти на улицу Neteji Rd – она приведет прямо к храму.
В пешей доступности от храма находится десяток автобусных остановок.
В городе можно нанять рикшу или сесть в местное такси.
Храм открыт круглосуточно, так как здесь в любое время дня и ночи совершаются различные духовные обряды. Посещая это место, стоит помнить, что храм является не только туристической достопримечательностью, но и важным религиозным местом, где помимо иностранных путешественников можно встретить верующих со всей Индии. Поэтому следует соблюдать нормы приличия, соответствующие индуизму.
4
Гейзер Флай, Невада, США
Сначала может показаться, что фотографии гейзера — ненастоящие, или же это просто кадры из какого-то фантастического фильма. Но это реальный гейзер, который называется Флай и находится в штате Невада, США. Гейзер не очень известен, поскольку до недавнего времени находился на частной территории, хозяева которой редко допускали к нему посторонних людей. Однако это место стоит увидеть, даже через такие препятствия.
Флай — искусственный гейзер, расположенный на северо-западе американского штата Невада. Гейзер находится на высоте 1230 метров над уровнем моря. Если быть точными, то фактически это не гейзер, а постоянно действующий термальный источник (тогда как гейзер — периодически действующий источник).
Этот гейзер появился на территории ранчо "Fly" благодаря вмешательству человека. В 1916 году здесь пробурили скважину для колодца, при этом случайно пробили геотермальный карман. И только в 1964 году кипящая вода начала проникать на поверхность, создавая из растворяющихся в воде минералов необычный ландшафт.
Разноцветные стены гейзера продолжают расти и сейчас. По последним данным, его высота составляет почти 1,5 метра. Термальный источник постоянно выбрасывает три струи воды. Минералы (карбонат кальция), водоросли и цианобактерии придают ему невероятной красоты окраску. Любоваться этим творением природы можно вечно.
Как добраться
Гейзер Флай находится к востоку от трассы №34 севернее города Герлак (штат Невада, США). Долгое время он входил в состав частной территории, и увидеть его вживую было проблематично. Но в 2016 году участок выкупили организаторы масштабного фестиваля Burning man. В ближайшие годы они планируют превратить Флай и прилегающую территорию в крупный туристический объект, который сможет беспрепятственно посетить каждый.
5
Цветные горы Данксиа, Китай
В нашем списке — еще одни цветные скалы, на этот раз в Китае. Cкалы Чжанъе Данксиа— красочные горные формирования Геологического парка в провинции Ганьсу. Эти горные образования — последствия окисления уникального типа породы, которая была найдена только в Китае. Удивительно, какие узоры оставила на этих горах природа. Издали кажется, что гигантский художник, давным-давно писавший горные пейзажи, оказался чем-то расстроен и решил смешать краски на огромном мольберте, так и оставив их в наследство человечеству.
Согласно исследованиям, приблизительно 100 миллионов лет назад здесь был огромный водоем. Вода несла в низину ил со всех окрестностей. В результате под воздействием высоких температур бассейн высох, осадок окислился и принял цвет ржавчины с вкраплениями других оттенков, создав невероятное природное наследие — горы Данксиа.
Весь мир узнал об этой природной достопримечательности городка Чжанъе после того, как пестрые горы в 2010 году решили внести в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы туристам было удобнее осматривать скальные образования, в местности построили большое количество деревянных настилов и подъездных дорог. В 2014 году в совершенствование инфраструктуры гор Данксиа был вложен 1 миллиард юаней (140 миллионов долларов).
Высота этих фантастических холмов — менее 1000 метров (в среднем 300-400 м). А сформировались они, как считают ученые, еще в мезозойский период и хранят в себе множество окаменелостей древних животных и растений, среди которых даже останки динозавров и окаменевшие яйца огромных рептилий.
Как добраться
Организованных туров к природной достопримечательности из ближайшего города Чжанъе нет, поэтому добраться до заповедника лучше всего на такси. В среднем, осмотр разноцветных ландшафтов в рамках автобусной экскурсии внутри парка занимает 2-3 часа. Прогуливаться по разноцветным холмам самостоятельно запрещено, поэтому дополнительно придется заплатить за услуги местного гида. Лучшее время для посещения цветных гор Данксиа – с июня по сентябрь.
6
Поля тюльпанов, Нидерланды
Известный во всем мире сезон тюльпанов в Нидерландах начинается во второй половине апреля и длится примерно до 10 мая. Тогда по всей стране расцветают миллионы цветов, которые расстилаются коврами невероятного количества оттенков.
Цветочные поля занимают огромную территорию – не меньше 30 квадратных километров – вдоль морского берега между городом Харлем (Haarlem) на севере и курортом Нурвейк (Noordwijk) на юге. Восточную границу цветочного царства образуют поселки Беннеброк (Bennebroek), Хиллегом (Hillegom), Лиссе (Lisse) и Сассенхайм (Sassenheim). Недалеко от Амстердама тюльпанные поля можно увидеть в осушенном когда-то озере, а теперь плодороднейшей земле Беймстер, которая находится под охраной ЮНЕСКО.
Поездка на тюльпанные поля – это возможность оказаться в окружении миллиона прекрасных цветов множества оттенков. Если вы хотите вернуться с тюльпанных полей с букетом, заскочите в Annemieke's pluktuin в городе Хиллегом, рядом с которым располагаются одни из самых больших в Голландии цветочных плантаций. Там вы сможете выбрать тюльпаны для своего букета (стоит удовольствие всего 0,20 евро за цветок).
Кроме того, пролетая в этот период над Голландией, обязательно посмотрите в окно иллюминатора. Там вас ждет просто незабываемое зрелище. Для тех же, кто специально приезжает на эти земли ради цветения тюльпанов, туристические компании предлагают полеты на винтажном 12-местном самолете DC-3 Dakota. Стоимость 30 минут удовольствия – от 195 евро с человека.
Как добраться
От Амстердама, а также от аэропорта Шиполь в Лиссе на поля тюльпанов ходят рейсовые автобусы.
Добраться к пункту назначения можно и такими способами:
на велосипедах. Их можно взять в аренду, например, на парковке возле городка Кекенхоф или Харлем. Там же вам вручат карту с маршрутами. Чтобы не стоять в длинных очередях, велосипед стоит забронировать онлайн.
пешком. Основная часть полей находится между Харлемом и Лейденом. Например, вы можете доехать до станции Hillegom на поезде и отправиться гулять по полям. Рекомендуемые маршруты прогулок можно найти в сети или взять в туристических офисах VVV, которые есть в любом более-менее крупном городе Голландии.
7
Мраморные пещеры Патагонии, Чили
Одно из красивейших мест на нашей планете находится на границе Чили и Аргентины в Патагонских Андах. Чилийцы величественно называют эти пещеры Мраморным собором, однако во многих туристических проспектах их именуют как Las Cavernas de Marmol или Мраморные пещеры Чили.
Мраморные пещеры — это пласт чистого белого мрамора, который был выдавлен на поверхность земли в результате разных тектонических процессов в земной коре миллионы лет назад.
После этого тысячи лет мрамор обрабатывался резцом ветра и воды и приобрел замысловатые очертания, которые при игре теней и отсветов от лазурной воды приобретают совершенно фантастические очертания и цвета.
Это по праву самая красивая сеть пещер в мире. 6000-летняя скульптура была высечена могучими волнами одного из глубочайших озер на планете – Буэнос-Айрес, глубиной 586 метров, которое находится на границе Чили и Аргентины.
Интересно, что мраморные пещеры в яркий солнечный день и при пасмурной погоде выглядят по-разному. В период таяния ледников озерная вода становится мутной, и поэтому скалы и пещеры "окрашиваются" в приглушенные тона. Некоторые путешественники в пасмурные дни видят в Мраморном соборе схожесть с темным и загадочным призраком. Все оттенки синего цвета украшают пещеры летом, когда горное озеро блестит в лучах яркого солнца.
Тем, кто решает отправиться в Чили к мраморным пещерам, советуют совершить экскурсию до начала весны. Дело в том, что в этот период низкий уровень воды в пещерах позволяет туристам воспользоваться прогулочными катерами и насладиться великолепием внутри.
Как добраться
Мраморные пещеры находятся на значительном расстоянии от столицы Чили Сантьяго. Туристам, решившим посетить Las Cavernas de Marmol, необходимо преодолеть расстояние в 1300 километров из Сантьяго до Койайке, а затем еще 300 километров до месторасположения Мраморных пещер. Однако все сложности, связанные с перелетом и поездкой, накопившаяся усталость мгновенно забываются и исчезают, как только путешественник окажется в непосредственной близости с величественным великолепием этого места.
8
Озеро Хиллер, Австралия
Одна из самых загадочных природных достопримечательностей Австралии – это соленое озеро Хиллер. Сверху блестящая поверхность водоема напоминает розовую глазурь на продолговатом пирожном. Находится озеро на краю крохотного острова Миддл (Middle Island), который является одним из 100 мелких островов, входящих в состав архипелага Исследования, протянувшегося вдоль южного побережья Западной Австралии.
Мелководное соленое озеро имеет ширину всего 600 метров. По контуру его окружает белая лента из песка и соли. Озеро со всех сторон окружено ярко-зеленого цвета эвкалиптами, отделенными от океана только узкой полосой белых песчаных дюн.
Купаться в озере можно, несмотря на его кислотный вид. Как и использовать соль, добытую из его глубин. Ведь именно благодаря добыче этого минерала на острове и было открыто необыкновенное озеро. Так что соль из Хиллера можно смело употреблять в еду. Кроме пищевых достоинств, она имеет и лечебные свойства. Так что туристы приезжают сюда не только посмотреть на уникальное место, а и оздоровиться.
В общем-то, озеро Хиллер – не единственный розовый водоем даже в Австралии, не говоря уж о других частях света. Свои розовые озера есть почти на всех континентах – Ретба в Сенегале, Торревьеха в Испании, канадское Пыльное озеро, Масазир в Азербайджане, Кояшское озеро в Крыму. Но из всех них австралийское озеро Хиллер – единственное, чья загадка до сих пор не разгадана. Ведь обычно розовый цвет воде придают либо водоросли, либо цианобактерии, либо специфические химические вещества в составе образующих пород. Что же "раскрашивает" в столь яркий цвет озеро Хиллер, ученые не могут ответить. Результаты исследований, проводившихся в 1950 году, показали полное отсутствие в озере каких-либо цветистых микроорганизмов – как на дне водоема, так и в составе воды.
С высоты птичьего полета озеро смотрится наиболее впечатляюще. Из-за соли кажется, что "розовое пятно" будто взято в рамку. Ежегодно на остров приезжают тысячи туристов. Все они хотят воочию увидеть необычное озеро, которое так здорово смотрится на фоне вечно зеленых эвкалиптов. А некоторые, самые смелые, рискуют и прыгают с самолетов в вингсьютах – специальных костюмах-крыльях, конструкция которых позволяет потоком воздуха наполнять крылья между ногами, руками и таким образом планировать над землей.
Как добраться
Лучше всего наблюдать пейзажи острова Миддл, на котором расположено озеро Хиллер, с воздуха. Большинство рейсов, совершающих посадку в австралийском городе Перт, пролетают над архипелагом Решерш (Recherche) – и в хорошую погоду есть шанс увидеть розовый водоем. Еще один вариант – аренда катера или яхты в небольшом прибрежном городке Эсперанс (130 километров к северо-западу от острова).
9
Национальный парк Хитачи, Япония
Национальный парк Хитачи (Hitachi Seaside Park), расположенный на востоке Японии, удивительный пример ландшафтного дизайна. Уходящие за горизонт цветочные поля расположены на территории бывшей американской военной базы. На месте, где когда-то базировались вооруженные силы, теперь цветут тюльпаны, маки, нарциссы, незабудки, лилии и сакуры. Хитачи – воплощенный лозунг движения хиппи: "flower power".
Особенностью огромного парка, раскинувшегося на площади 120 гектаров, является следование природным временам года: весна, лето, осень и зима здесь имеют собственные цветочные покровы. К маю на холмах расцветают миллионы голубых неофилов, или американских незабудок, а к июню поля покрываются ярко-красными пятнами: начало лета - время цветения маков. В июле парк захватывают зеленые пушистые холмы кохии, а ближе к сентябрю растение меняет цвет на пурпурно-красный, создавая невероятный контраст с голубым небом и песочного цвета дорожками, пролегающими по парку.
К середине осени расцветают космеи, разноцветные оттенки которых повторяют природную осеннюю палитру. Зимой парк в силу суровых погодных условиях не столь живописен, но к марту луга и холмистые равнины вновь наполняются яркими красками. Первыми расцветают нарциссы, создавая будто бы солнечное отражение, и тюльпаны невероятных оттенков - оранжевые, синие, черные, красные, лиловые и белые.
Лучшее время для посещения парка Хитачи – с середины весны по середину осени, когда гарантированно можно увидеть пышно цветущие холмы и поля. Кроме этого, на территории расположен бассейн, где можно поплавать в теплую погоду, луна-парк для малышей с колесом обозрения и небольшой зоопарк. Для удобства перемещения по огромной площади парка можно арендовать велосипед.
Как добраться
Национальный парк Хитачи расположен в 138 км к северо-востоку от Токио. Добираться лучше всего на пригородных поездах, соединяющих столицу Японии с городом Хитачинака. Время в пути – 1 час (при путешествии на высокоскоростном экспрессе). В случае, если вы выбираете так называемый "лимитед-экспресс", поездка займет чуть больше – 70 минут. Далее к парку можно добраться на местном автобусе.
10
Радужное дерево, Филиппины
Малоизвестный вид эвкалипта, однако наиболее красочный – радужный эвкалипт (Eucalyptus deglupta) – произрастает на островах Новая Британия и Новая Гвинея, а также на филиппинском острове Минданао – родине этого вида. Позже деревья появились на Гавайских островах, а затем в Южной Флориде (США).
Радужный эвкалипт назван так за яркие цвета, которыми окрашена его кора. На ее поверхности можно увидеть всевозможные оттенки красного, зеленого, голубого и желтого цветов.
Секрет необычного вида стволов радужного эвкалипта на самом деле очень прост. Это – результат своеобразной "линьки" тонкой коры. Подобное явление мы можем наблюдать и в наших широтах в сосновом лесу. Как и сосны, радужный эвкалипт, сменяет старую кору, которая облазит узкими полосками, закручиваясь и отпадая, на новую.
Если дерево недавно потеряло кору, на ее месте появится новая ярко-зеленая. В течение длительного времени верхний слой постепенно темнеет и меняет цвет от синего до фиолетового. Еще позже он становится темно-бордовым или оранжевым.
Радужный эвкалипт впервые был обнаружен в 1929 году на Гавайских островах. Позже выяснилось, что его родиной на самом деле является филиппинский остров Минданао. Из 900 различных видов эвкалипта только этот имеет разноцветный ствол. Высота этих деревьев может достигать 75 метров.
К большому сожалению, радужные эвкалипты, несмотря на их красоту, вовсе не охраняются. Они широко используются по всему миру для создания качественной белой бумаги. В промышленном плане это идеальное дерево, в результате переработки которого получается ингредиент для создания бумаги практически без отходов. Из всех деревьев эвкалипта, перерабатываемых в бумагу, лишь 16% были выращены специально. 9% – это старые леса, а 75% – леса третьего поколения и выше, которые росли не одно десятилетие, чтобы в итоге быть переработанными в бумагу.
Как добраться
Лучше всего посмотреть на эти удивительные деревья на их родине – острове Минданао. Чтобы туда попасть, нужно добраться до столицы Филиппин Манилы на самолете. Затем пересесть на рейс до Давао, главного города острова Минданао.
Далее, просто гуляя по окрестностям, можно увидеть целые рощи радужных эвкалиптов.
Сколько стран ты бы не посетил, сколько удивительных мест не увидел своими глазами, все равно найдется еще много таких, которые повергнут тебя в шок. Своей красотой, необычным видом, цветом, величием, уникальностью и чистотой. Это поистине прекрасно – созерцать. Ведь нам крупно повезло: жить на этой невероятной планете и наслаждаться ее творениями.