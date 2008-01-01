ОСОБЫЙ СТАТУС

Самые известные случаи введения военного положения в мире
В Украине введено военное положение на 30 дней. Это первый случай в истории государства. Но, оказывается, тут наша страна далеко не одинока. С ХIХ века 81 страна мира находилась в режиме военного положения. 31 из них были африканскими, 21 — латиноамериканскими, 17 — азиатскими, и 9 — европейскими.
вОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ на ФИЛЛИППИНАХ, наше время
К примеру, в Боливии военное положение вводилось 15 раз, в Аргентине — 14, а в Таиланде — 12. В Сирии режим военного времени длился 48 лет и закончился лишь в 2011-м. Даже самым демократичным государствам приходилось жить в условиях военного времени. Далее рассмотрим несколько таких случаев в мировой истории.
США
По законам Соединенных Штатов, ввести военное положение можно как на федеральном уровне (полномочия президента), так и в пределах отдельных штатов (полномочия губернаторов). В истории США есть несколько случаев, когда в отдельных регионах страны применялось военное положение.
Стихийные бедствия
Особый режим в США несколько раз вводился в связи с чрезвычайными происшествиями или стихийными бедствиями. Так, например, американские власти были вынуждены ввести военное положение после землетрясения в Сан-Франциско 1906 года.

В связи с ним и последующими пожарами погибло около 3 тысяч человек, от 225 до 300 тысяч людей остались без крова, 80% зданий были разрушены. Мэр Сан-Франциско Еуген Шмитц и генерал Фредерик Фанстон, командующий военной базы Президио, объявили в городе военное положение. В тушении пожара и ликвидации его последствий участвовали 4 тысячи солдат. 18 апреля 1906 года был издан приказ, позволяющий полиции и солдатам расстреливать на месте пойманных мародеров. Так было убито около 500 человек.
Во время пожара, возникшего после землетрясения, многие занимались мародерством.

Эта компания, например, разбирает коробки обувного магазина
Также во время особого положения в Сан-Франциско военные предоставляли динамит для подрыва зданий с целью предотвращения распространения огня. Они также обеспечивали пострадавших пищей и кровом. Солдатами было построено 5610 временных домов.

1 июля 1906 года власти города решили отказаться от дальнейшей помощи армии и отменили военное положение.
Военные действия в Колорадо
В колонии Ладлоу (штат Колорадо) в 1913 году было неспокойно. Шахтеры все время бастовали против тяжелых условий труда на шахтах была очень высокая смертность. Чтобы обезопасить себя, мэр Ладлоу решил ввести в городе военное положение. Это повлекло за собой еще большее возмущений протестующих. В ответ на решение власти 20 апреля 1914 года произошел конфликт между рабочими и военными, который перерос в кровавую резню.

Во время разгона палаточного лагеря бастующих национальной гвардией штата Колорадо погибли 19 человек. Две женщины и 11 детей задохнулись в пожаре. Три профсоюзных лидера и два забастовщика были застрелены. Также от пуль погиб один ребенок, один прохожий и один национальный гвардеец. В качестве ответной меры шахтеры самовооружились и атаковали шахту за шахтой, уничтожая собственность и убивая людей. Это продолжалось 10 дней и практически уничтожило город.
Руины колонии Ладлоу после резни
Президент Вудро Вильсон направил в Ладлоу федеральные войска, в конечном итоге прекратив насилие и отменив военное положение. Конфликт стал наиболее кровавым в истории рабочего движения США.

Сейчас Ладлоу – это город-призрак. После жестоких событий люди покинули его. Теперь там никто не живет, а в центре города установлен монумент в память о погибших шахтерах и членах их семей.
Гавайи в огне
Атака японцев на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года послужила поводом для вступления США во Вторую мировую войну, а также введения режима военного времени на Гавайях. С 7 декабря 1941 года по 24 октября 1944 года на островах, которые сейчас являются штатом США, действовало военное положение.
атака на перл-харбор
После окончания Второй мировой федеральный суд опротестовал введение военного положения на Гавайях, сказав: «Правительство Пойндекстера (8-го губернатора территории Гавайи – прим.) объявило законное военное право, но армия вышла за пределы юрисдикции... Военное правительство бросило Конституцию и создало военную диктатуру».
атака на перл-харбор
Корейская война
Корейская война — конфликт между Северной и Южной Кореей, длившийся с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года (хотя официального окончания войны объявлено не было). Часто этот конфликт времен холодной войны рассматривается как опосредованная война между США c их союзниками и силами КНР и СССР.
Разделенная Корея
25 июня 1950 года северокорейская армия начала наступление на Южную Корею. Практически сразу в войну вмешались США, сумев заручиться при этом поддержкой ООН. Понеся тяжелые поражения в первый месяц, в дальнейшем американские войска сумели остановить продвижение северокорейцев, а в сентябре — начать успешное контрнаступление. От полного уничтожения КНДР была спасена Китаем, отправившем ей на помощь значительные военные силы. После новой серии поражений войск ООН линия фронта стабилизировалась, и в Корее началась позиционная война.
Корейская война была одним из важнейших событий во внешней политике США первой половины 1950-х годов. Ее затягивание и ставшая очевидной к 1952 году бесплодность самым негативным образом отразились на политическом рейтинге президента Гарри Трумэна, не баллотировавшегося на очередных президентских выборах. Победа на них кандидата от республиканцев Дуайта Эйзенхауэра была во многом обусловлена его обещаниями прекратить боевые действия в Корее. Главным образом в связи с Корейской войной Трумэн остался в истории США как президент, имевший один из самых низких рейтингов во время пребывания на посту.
33-й Президент США Гарри Трумэн
В английском языке корейский конфликт традиционно называется «Корейской войной» (англ. Korean War), при этом в США он формально считался не войной, а «полицейской операцией» (англ. Police action). Военное положение в США так и не было объявлено, хотя президент Гарри Трумэн и вынашивал такие планы, так как это облегчило бы перевод экономики страны «на военные рельсы» за счет ограничения выпуска гражданской продукции.
Канада (1970)
В октябре 1970 года боевики Фронта освобождения Квебека похитили британского дипломата Джеймса Кросса, а затем вице-премьера и министра труда Квебека Пьера Лапорта. Фронт освобождения был радикальной террористической организацией, которая ставила своей целью создание независимого квебекского государства. Некоторое время она даже имела довольно масштабную народную поддержку.
15 октября власти Квебека попросили о вмешательстве канадской армии для разрешения кризиса. В тот же день в Монреале состоялся митинг в поддержку Фронта освобождения Квебека, в котором приняли участие около 3 тысяч человек. 16 октября премьер-министр Канады Пьер Трюдо ввел военное положение. На следующий день, 17 октября, возле аэропорта нашли тело министра труда Квебека Пьера Лапорта – он был задушен.
Военное положение в Канаде в 1970 году длилось 46 дней – с 16 октября по 1 декабря. В декабре в Канаде провели опрос, который показал, что введение военного положения поддерживают 89% англоязычных канадцев и 86% франкоязычных.
С введением военного положения поддержку Фронта освобождения запретили, как и массовые протесты и забастовки. Были разрешены обыски и задержания на 7 дней без предъявления обвинений. В эти семь дней генпрокурор мог распорядиться о продлении задержания до 21 дня. Задержанным не разрешали консультироваться с адвокатами, они могли быть полностью изолированы на этот срок от внешнего мира.
Всего полиция провела около трех тысяч обысков и задержала 497 человек. 435 из них отпустили, 62 предъявили обвинения. 32 из этих обвинений были в тяжелых преступлениях.

На время действия военного положения на всей территории Квебека были развернуты войска в поддержку гражданским властям. Также была ограничена свобода передвижений.
представитель спецслужб исследует почтовый ящик на наличие бомбы, Квебек, 1970 год
4 декабря, уже после отмены военного положения, был освобожден первый из похищенных заложников Джеймс Кросс. Он провел в плену 62 дня. В обмен на освобождение Кросса его похитители и некоторые из их родственников получили разрешение улететь на Кубу.

В конце декабря были арестованы три члена Фронта освобождения, которых обвинили в убийстве министра труда Пьера Лапорта.
Польша (1981—1983)
Утром 12 декабря 1981 года польский генерал Войцех Ярузельский позвонил руководству СССР и произнес следующее: «…в ночь с 12 на 13 декабря этого года на всей территории Польской Народной Республики будет введено военное положение. Всю ответственность за этот шаг я возлагаю на себя».
Генерал Войцех Ярузельский объявляет на польском телевидении о введении военного положения, 13 декабря 1981 год, архивный кадр
12 декабря в 22:30 по варшавскому времени по всей Польше была отключена телефонная связь. В полночь 13 декабря на улицы польских городов выступили армейские части.

Проснувшись утром и выглянув в окно, многие жители Варшавы увидели танки, бронемашины и вооруженных автоматами военных. Все аэропорты закрыли, а в киосках можно было купить только проправительственные газеты. В стране объявили военное положение, и вся власть перешла к Военному совету национального спасения.
Военное положение в Польше,
1981 год
Военное положение в Польше было введено для подавления движения протеста во главе с первым независимым профсоюзом «Солидарность». По словам генерала Ярузельского, только так ему удалось не допустить вооруженного вмешательства СССР. Историки до сих пор спорят о том, была ли в 1982 году возможность вторжения в Польшу военных частей Варшавского договора.
Режим военного времени в Польше сопровождался репрессиями. В декабре 1981 года коммунистическая власть страны бросила в тюрьмы более 10 тысяч членов оппозиционной «Солидарности», а также известных польских интеллектуалов. Более 100 оппозиционеров и участников забастовок погибли. К концу декабря 1981 года все антиправительственные выступления были подавлены.
В августе 1982 года десятки польских городов охватила протестная акция, кое-где сопровождавшаяся уличными боями. Осенью 1982 года манифестации проходили в Варшаве, Кракове, Гданьске. Но в целом активность протестующих пошла на спад, и правительство стало постепенно снижать действие военного положения в стране.

В ноябре того же года на свободу выпустили лидера «Солидарности» Леха Валенсу, а через полгода — 22 июля 1982 года было отменено военное положение.
В 30-летнюю годовщину введения военного положения Ярузельский попросил у поляков прощения за причиненную обиду. Но он убежден, что поступил правильно, отметив, что таким образом спасал польский народ. Часть антикоммунистических деятелей добивалась осуждения и заключения генерала-диктатора.
Генерал Войцех Ярузельский
Даже спустя 37 лет после введения военного положения польское общество неоднозначно относится к этим трагическим событиям. Одни считают, что это спасло Польшу от гражданской войны, другие убеждены, что военное положение продлило агонию коммунистического режима еще почти на 10 лет. Так или иначе, но именно тогда, заявляют историки, родилась польская демократия.
Панама (1989)
Панамский генерал и диктатор Мануэль Норьега длительное время сотрудничал с США и был платным информатором и агентом ЦРУ. Но с середины 1980-х годов отношения между США и Норьегой стали ухудшаться, так как в американские СМИ попала информация о том, что Норьега способствует наркоторговле и получает от наркоторговцев значительные суммы денег. По мере ухудшения отношений с Америкой панамский диктатор стал сближаться с Кубой и СССР.
В мае 1989 года на президентских выборах в Панаме победил оппозиционный кандидат Гильермо Эндара. 11 мая Эндару сильно избили сторонники Норьеги, и он попал в больницу. Норьега объявил выборы недействительными. В октябре 1989 года генерал-диктатор сумел предотвратить государственный переворот.
В то же время, США, у которых были многочисленные военные базы вдоль Панамского канала, который они контролировали, оказывали давление на Норьегу. 15 декабря Генеральная ассамблея Панамы приняла резолюцию о состоянии войны между Панамой и Соединенными Штатами.

Военное положение в Панаме было введено 20 декабря 1989 года – после начала вторжения в страну США. Через несколько часов после этого Гильермо Эндара принял присягу как избранный президент.
Американские солдаты
в Панаме, 1989 год
Вторжение США было стремительным и успешным, основные операции завершились уже 24 декабря. 25 декабря военное положение отменили. Во время действия режима военного времени панамские власти успели ввести комендантский час и ограничить работу прессы.

Норьега пытался получить убежище в посольстве Ватикана в Панама-Сити, но ему это не удалось. 3 января 1990 года он сдался американским военным и был доставлен в США на самолете.
задержание Мануэля
Норьеги американскими
военными
Американское вторжение в Панаму официально закончилось 31 января 1990 года. В нем принимали участие почти 28 тысяч американских военных и около 300 самолетов. Им противостояло около 16 тысяч панамских военнослужащих. Погибли 23 американских солдата, и, по разным оценкам, от 300 до 1000 граждан Панамы.
Израиль (2006)
С 12 июля по 14 августа 2006 года (33 дня) в Израиле было введено военное положение. В это время происходил ливано-израильский конфликт.

Израиль объявил мобилизацию, ввел ограничения работы предприятий и учебных учреждений, ограничил свободу передвижения граждан и ввел комендантский час.
Боевые действия Израиль вел с влиятельной в Ливане военизированной шиитской организацией Хезболла, которую ливанскому государству не удалось обезоружить. Между Хезболлой и Израилем в течение многих лет происходили столкновения.
Противостояния между Хезболлой и Израилем
12 июля 2006 года во время очередной атаки Хезболла убила троих израильских солдат и захватила в плен двоих. Еще пятеро погибли, когда пытались освободить товарищей. Шиитская организация предложила Израилю обменять пленных на своих людей, которые отбывали сроки в израильских тюрьмах. В ответ Израиль начал масштабную военную операцию.

Правительственные войска Ливана не принимали участия в этом конфликте.
Израильский солдат бросает гранату в бункер противника
во время Ливанского противостояния, 2006 год
Израильская авиация разбомбила основные автодороги, аэропорты и мосты Ливана. Некоторые авиаудары Израиль наносил в жилых районах на юге страны – с целью уничтожить руководителей и базы Хезболлы. В ответ противник отвечал ракетными ударами.
23 июля Израиль начал наземное вторжение в Ливан.

11 августа Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня. Согласно этому документу Израиль должен был вывести войска из Ливана, а Хезболла – сложить оружие на юге Ливана. Эти территории должны были перейти под контроль правительственных войск Ливана и солдат ООН.
В результате войны погибло 1200 ливанцев. По оценкам Хезболлы, членов их организации среди них было 74, по оценкам Израиля, – от 180 до 530. Погибли также 119 израильских солдат и 44 гражданина Израиля. После военных действий Хезболлу стало поддерживать подавляющее большинство населения Ливана. Военизированная организация отказывается сложить оружие до сих пор.
Грузия (2008)
Во время российско-грузинской войны 2008 года Грузия ввела военное положение. Оно длилось 25 дней – с 9 августа по 3 сентября 2008 года. Это произошло через два дня после вторжения на территорию государства российской армии. Однако Россия официально объявила о вторжении в Грузию лишь на следующий день – 8 августа, заявив, что оно якобы вызвано боевыми действиями войск Грузии в ее регионе Южная Осетия.
Российские войска
вошли в Грузию,
2008 год
Военное положение грузинский парламент одобрил после внесения соответствующего представления президентом Михеилом Саакашили. Это случилось после того, как эскалация конфликта распространилась на еще один грузинский регион – Абхазию. Военное положение в Грузии было введено сроком на 15 дней, а затем продлено до 8 сентября.
РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА
ВОШЛИ В ГРУЗИЮ,
2008 ГОД
Грузия заявила об обстреле грузинских сел со стороны непризнанной республики Южная Осетия и нескольких провокациях против официальных властей.

После этого в Тбилиси приняли решение о восстановлении конституционного порядка в самопровозглашенной республике. В ночь на 8 августа 2008 года грузинские силы провели операцию, пытаясь отвоевать столицу Южной Осетии Цхинвали у пророссийских сепаратистов. В ходе операции погибли как местные жители, так и российские миротворцы.
Однако Кремль прогнозируемо не захотел мириться с поражением пророссийских сепаратистов, и вооруженные силы России непосредственно вмешались в этот внутренний конфликт.Российские государственные СМИ обвинили Грузию в целенаправленном обстреле Цхинвали и 7 августа войска РФ начали перебрасываться в зону конфликта, перейдя в контратаку на следующий день.
Во время прямого сухопутного вторжения российской армии в страну, танковые бригады россиян вышли за пределы непризнанного образования Южной Осетии, вклинившись в Кодорское ущелье. Россия бомбардировала грузинские города, военные базы и объекты гражданской инфраструктуры, а также задействовала свои военно-морские силы.

Морская пехота Черноморского флота заняла главный порт Грузии Поти и уничтожила на рейде все грузинские катера и корабли, которые имели военное обозначение, включая суда пограничников.
10 августа, исходя из прямого вторжения РФ, в Тбилиси заявили об отводе войск из Цхинвали и об одностороннем прекращении огня. Президент Михеил Саакашвили подписал план перемирия, предложенный Евросоюзом, главными пунктами которого было окончательное прекращение огня и возврат сторонами конфликта войск на свои базы.
Российские военные в грузии,
2008 год
Несмотря на это, российские войска стали активно продвигаться вглубь грузинской территории – были заняты города Гори, Сенаки, Поти, перерезана стратегическая дорога, соединяющая западную и восточную Грузию.
26 августа Кремль признал «независимость» Абхазии и Южной Осетии. Кроме России, эти образования были признаны Венесуэлой, Никарагуа, Науру, Сирией. После оккупации части Грузии и зачисток грузинских сел вокруг Южной Осетии наконец было достигнуто соглашение о прекращении огня с участием международных посредников.

В итоге, в российско-грузинской войне погибли 175 граждан Грузии и 67 российских военных.
Вывод российских войск с грузинской территории должен был закончиться до 1 октября 2008 года. Однако, де-факто, войска РФ находятся на территории самопровозглашенных республик и поныне, оставаясь фактором влияния на внутреннюю и внешнюю политику Грузии.
Таиланд (2014-2015)
С 2013 года в Таиланде проходили массовые протесты против премьер-министра Йинглака Чиннавата из-за законопроекта об амнистии. Если бы этот закон приняли, это бы помогло вернуться в страну изгнанному брату премьера – экс-премьер-министру Таксину Чиннавату.
изгнанный из Таиланда политик Таксин Чинават
Чтобы присмирить протестующих, 20 мая 2014 года командующий Королевской армией Таиланда генерал Прают Чан-Оча объявил о введении военного положения. Причиной такого радикального действия он назвал якобы непрекращающейся политический кризис.

Поначалу генерал уверял, что военное положение – это не военный переворот. Однако всего через два дня, 22 мая 2014 года Чан-Оча заявил, что власть переходит от действующего правительства к Командованию по сохранению мира и порядка, которое создали после введения военного положения.
На время действия военного положения была ограничена свобода СМИ, был введен комендантский час, а военные стали выполнять функции, которые раньше выполняла полиция. В частности, обеспечивать порядок во время акций протеста.
Прают Чан-Оча возглавил военное правительство. Многих влиятельных политиков Таиланда арестовали по его приказу.

13 июня 2014 года комендантский час был отменен. А 1 апреля 2015 года король Таиланда Пумипон Адульядет одобрил постановление об отмене военного положения, представленное ему генералом Чан-Оча. Последний возглавляет правительство до сих пор.
Глава военного правительства Таиланда Прают Чан-Оча
В марте 2017 года была предотвращена попытка покушения на жизнь Прают Чан-Оча.

Кроме прочего, политик прославился своей неприязнью к прессе. В частности, в 2015 году он пригрозил журналистам, которые не придерживаются «официальной линии власти», казнями. А однажды Прают Чан-Оча бросил в представителя СМИ недоеденным бананом. Ну, и последний случай, – в январе 2018 года диктатор предложил журналистам задавать свои вопросы его картонным копиям. Вот такой юморной диктатор.
Турция (2016-2018)
15 июля 2016 года премьер-министр Турции Бинали Йылдырым объявил о попытке военного переворота в стране. Речь шла о восстании части армии. Военные объявили о захвате власти в стране и сказали, что вводят военное положение и комендантский час на всей территории Турции.
Представители армии заявили, что «полностью взяли власть в стране» с целью «восстановить нарушенный конституционный порядок и демократию». Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил тогда, что организаторы попытки переворота «заплатят высокую цену в судах». По его словам, такой «предательский поступок совершило меньшинство в армии».
В Стамбуле военная техника перекрыла движение на обеих мостах через Босфор, соединяющих азиатскую и европейскую части города. Также перекрыли аэропорт, по городу двигалась военная техника. В здании Генерального штаба Вооруженных сил организаторы переворота взяли в заложники начальника Генштаба генерала Хулуси Акара. На следующий день в результате спецоперации он был освобожден.
Начальник Генштаба вооруженных сил
Турции генерал Хулуси
Акар
Для того, чтобы переворот в стране все же имел успех, часть армии, ответственная за переворот, требовала широкой поддержки как публичной, так и военной, однако этого не произошло. Оппозиционные партии также осудили переворот. Уже утром группы солдат начали сдаваться властям ‒ военные оставляли технику и выходили с поднятыми руками.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что в результате попытки военного переворота погибли 161 человек и 1440 ранены.
После попытки военного переворота в Турции было введено чрезвычайное положение. Это дало возможность турецким властям арестовывать людей и держать их месяц в тюрьме без предъявления обвинений. Позже Турция приостановила действие Европейской конвенции по правам человека, чтобы у нее была возможность «быстро отвечать на действия террористических организаций».
Протестующие на улицах стамбула
По разным данным, во время чрезвычайного положения в Турции арестовали более 100 тысяч человек, среди них были не только военные чиновники, но и судьи, учителя и другие государственные служащие.

Референдум за переход к президентской форме правления, которая существенно расширила полномочия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, происходил также в условиях чрезвычайного положения.
Сторонники президента
Эрдогана празднуют победу
на улицах Стамбула
Чрезвычайное положение в Турции, которое продлевали 7 раз, завершилось лишь через два года. В июле 2018-го советник президента Турции Ибрагим Калин анонсировал отмену особого статуса с оговоркой, что его возобновят в случае новой «экстраординарной угрозы».
Филиппины (2017 - наше время)
23 мая 2017 года на острове Минданао, где проживают 22 миллиона филиппинцев, объявили военное положение. Это случилось после того, как вооруженные боевики-исламисты вместе с иностранными боевиками штурмовали местный город Марави.
В мае 2017 года на острове Минданао началось противостояние филиппинских военных и боевиков экстремистской группировки «Мауте», связанной с террористической организацией «Исламское государство». По информации Reuters, в ходе конфликта погибли более 1100 человек (в основном боевиков), еще 350 тысяч человек покинули филиппинский город Мараве, в котором обосновались террористы.
Военное положение позволило армейцам следить за правопорядком и задерживать людей без предъявления обвинений. По словам президента Филиппин Родриго Дутерте, этот шаг дал больше времени для борьбы с вооруженными экстремистами, объединенными с группировкой «Исламское государство».
В июле 2018 года власти Филиппин продлили военное положение на юге страны до декабря. По мнению филиппинского лидера, эти меры помогут предотвратить распространение экстремизма в стране.

Однако жители Филиппин думают иначе. В столице страны Маниле и других городах люди вышли на протесты, требуя отменить военное положение. Они убеждены, что таким образом президент прикрывает свой авторитаризм и жестокую борьбу с наркотиками.
Сеть контрольно-пропускных пунктов за пределами крупных городов, разрешение арестовывать людей без ордеров, вечерний и утренний комендантский час помогли войскам полностью контролировать население юга Филиппин. Таким образом, под эгидой борьбы с терроризмом пострадали множество местных жителей, никоим образом не причастных к операции.
Критики этого решения говорят, что все это – шаг для широкого захвата власти. Летом этого года президент Филиппин Родриго Дутерте заявлял, что не исключает возможности введения военного положения на территории всей страны.
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Автор: Вероника Кордон