Особый режим в США несколько раз вводился в связи с чрезвычайными происшествиями или стихийными бедствиями. Так, например, американские в

ласти были вынуждены ввести военное положение после землетрясения в Сан-Франциско 1906 года.





В связи с ним и последующими пожарами погибло около 3 тысяч человек, от 225 до 300 тысяч людей остались без крова, 80% зданий были разрушены. Мэр Сан-Франциско Еуген Шмитц и генерал Фредерик Фанстон, командующий военной базы Президио, объявили в городе военное положение. В тушении пожара и ликвидации его последствий участвовали 4 тысячи солдат. 18 апреля 1906 года был издан приказ, позволяющий полиции и солдатам расстреливать на месте пойманных мародеров. Так было убито около 500 человек.