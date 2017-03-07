Склоны обслуживаются 24 подъемниками (пропускная способность – более 31 тысячи человек в час). Также на курорте есть трассы для сноуборда, площадки для занятия экстремальными видами спорта, школа лыжного спорта (одна из лучших в Европе, 200 сертифицированных инструкторов), 4 детских парка, спортивный центр Палау-де-Хель, боулинг, бассейн, каток, 7 км трасс для беговых лыж, около 40 км маршрутов для пеших походов и снегоступов, школа параглайдинга, есть возможности для фрирайдинга
и хели-ски (спуск по нетронутым снежным склонам).