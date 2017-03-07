Курорт Вербье расположен на высоте 1500 м рядом с вершиной Гран Сен Бернар между Маттерхорном и Монбланом, во франко-говорящей части кантона Вале.

Курорт расположен в горной долине Бань (Bagnes), откуда открываются великолепная панорама на альпийские массивы и гору Монблан, получившую три звезды гида Мишлен.