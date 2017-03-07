10 лучших горнолыжных
курортов мира

10 лучших горнолыжных
курортов мира

Зима у многих ассоциируется именно с горнолыжными курортами. Ведь это идеальное место для любителей гор, спорта и тех, кто ищет впечатлений и хочет активно провести время. УНИАН собрал свою десятку самых красивых и захватывающих горнолыжек мира. Итак, хватайте лыжи и сноуборды, приключение начинается!
Современные горнолыжное курорты — это не просто пару спусков, каток и лыжи со сноубордами напрокат, а настоящие зимние городки с многочисленными отелями, канатными дорогами, зимними аттракционами, различными трассами для всевозможных зимних видов спорта.

Европа по праву считается средоточием лучших горнолыжных курортов, которые варьируются в цене, условиях и разнообразии активностей. Ну, а для тех, кто хочет попробовать что-то более экзотичное, всегда есть варианты на других континентах.
1

Вербье, Швейцария

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Добраться до Вербье можно из Женевы, это наиболее близко расположенный к курорту крупный город. В Женеву летают прямые и пересадочные рейсы из Украины. В зимнее время наиболее удачный вариант добраться из аэропорта на курорт – это воспользоваться специальным шаттлом, который идет напрямую в Вербье, минуя саму Женеву. Время в пути займет около 2 часов 10 минут. Основное неудобство данного вида передвижения – расписание, поскольку шаттлы из аэропорта Женевы в Вербье ходят с большими интервалами.
Горнолыжный курорт Вербье – самое узнаваемое место активного отдыха в регионе "Четыре долины" в Швейцарии. Этому месту очень повезло с расположением: благодаря высоте снег сохраняется на протяжении всего курортного сезона, а тамошние рельефы дают широкие возможности для фрирайда и экспертного спуска. Считается, что на трассы Вербье лучше всего отправляться экстремалам среднего и продвинутого уровня. Само за себя говорит и второе название курорта – "Мекка фрирайда".
Курорт Вербье расположен на высоте 1500 м рядом с вершиной Гран Сен Бернар между Маттерхорном и Монбланом, во франко-говорящей части кантона Вале. Курорт расположен в горной долине Бань (Bagnes), откуда открываются великолепная панорама на альпийские массивы и гору Монблан, получившую три звезды гида Мишлен.
Свою историю горнолыжного курорта Вербье начинает с открытия в 1925 году первого отеля. Первый механический бугельный подъемник здесь появился в 1947 году. Со временем рядом с традиционными шале появляются отели класса люкс. В настоящее время Вербье может соперничать со знаменитыми французскими курортами Куршевель, Валь Торанс и Валь-д'Изер. Здесь ежегодно проводится Чемпионат мира по фрирайду.
"4 долины"
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Огромная территория, которая объединяет горнолыжные станции Вербье (Verbier), Нанда (Nendaz), Вейзона (Veysonnaz), Ля Тцума (La Tzoumaz) и Тион (Thyon), имеет название "4 долины". Это место является относительно новым, увидевшее свет с появлением подъемника Мон-Фор в 1983 году.

"4 долины" – самая большая область катания в Швейцарии. Она представляет собой более 400 км лыжных трасс, около 100 подъемников, разнообразные по сложности спуски, широкую палитру маршрутов для походов на лыжах, фрирайда, сноупарки и оборудование для фристайла. Из Вербье на лыжах можно добраться до станции Ля Тцума с ее знаменитой десятикилометровой санной трассой.
Горнолыжные туры в Вербье одинаково интересны как для профи, так и для новичков. Курорт имеет множество склонов на любой вкус, поэтому процветает как место для всех категорий лыжников. Например, район горы Мон Жель (3023 м) предоставляет хорошие возможности для опытных лыжников. А спортсмены, жаждущие динамики, могут утолить свою страсть к перемене мест в ходе однодневного ски-сафари по черно-красным спускам региона общей протяженностью 40 км.
Сноубордисты, как правило, собираются в специально оборудованном парке, расположенном в зоне катания Мон-Форт. Здесь настоящее раздолье для любителей преодолевать снежные преграды на доске. Для более опытных спортсменов в парке много различных трамплинов и лабиринтов, преодолевая которые можно повысить свой уровень мастерства. В этом же месте многие профессионалы отрабатывают трюки. А вот фристайлеры чаще всего отправляются в зону катания под названием "1936 Нейпарц", где оборудованы площадки со всевозможными турникетами, трамплинами и разнообразными препятствиями.
Отдыхая от лыжного катания, в Вербье можно посетить музей, где представлена большая выставка популярных работ местных художников. Кроме того, многие залы музея поделены по темам, среди которых есть экспозиция археологических находок этих мест.

Для любителей проводить свой досуг с пользой для здоровья, на горнолыжном курорте есть бассейны, джакузи, сауны и бани. Кроме того, здесь можно сыграть в гольф или теннис. В ночное время курорт становится более оживленным, так как даже в темные часы можно прокатиться с гор.
2

Кицбюэль, Австрия

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Китцбюэль имеет удобное сообщение с аэропортами Мюнхена, Зальцбурга и Инсбрука. Выбирайте сами, откуда вам будет легче добираться. Итак, расстояния:
до эропорта Мюнхена – 160 км, Зальцбурга – 80 км, Инсбрука –90 км. На горнолыжный курорт можно также отправиться на поезде с Международного железнодорожного вокзала Китцбюэля либо на Снежном экспрессе прямиком из аэропорта Зальцбурга.

Третий вариант – автомобиль.
1. Из Инсбрука: шоссе А12 до Вергль-Ост, 30 км по федеральной дороге до Китцбюэля.
2. Из Мюнхена: шоссе A12 до Куфштайн-Зюд, 26 км по федеральной дороге до Китцбюэля.
Китцбюэль – уютный старинный городок, расположенный в восточной части земли Тироль. Этот зимний курорт является одним из самых известных и старейших не только Альп, но и мира. В нем завораживающе сочетаются классические тирольские деревенские домики с дизайнерскими бутиками международных брендов. Китцбюэль – это 7 лыжных регионов с единым ски‑пассом, который дает возможность получить доступ к 350 подъемникам и 1000 км трасс.
Начиная с 1928 года, в Китцбюэле стали сооружать высотные подъемники. Впоследствии, обширная сеть канатных дорог опутала весь район. Самое популярное здесь лыжное сафари Китцбюэль-Рестерхее протяженностью 164 км включает в себя 52 трассы. Здесь же расположены знаменитая горнолыжная трасса этапа кубка мира Streif и впечатляющий сноубордпарк "Райский сад". Одна из самых крупных в мире сетей горнолыжных трасс протяженностью около 120 км позволяет испытать свои силы любителям лыжного катания любого уровня мастерства.
Все маршруты, расположенные вблизи Китцбюэля, проходят по удивительным живописным местам. В конце длинной трассы можно спокойно отдохнуть в одном из сотен уютных горных кафе. Тем же, кто хочет немного отвлечься от всепоглощающего скопления лыжников, можно покататься на коньках, испытать себя на тобоггане (индейских санях), поиграть в теннис или заняться плаванием.
Фантастический снежный покров – это еще не вся прелесть горнолыжного курорта. Самые именитые горнолыжники мира каждый год в январе приезжают в этот исторический город для участия в лыжной гонке Ханенкам. По традиции, тысячи ликующих болельщиков подбадривают спортсменов, летящих со свистом вниз, преодолевая знаменитую трассу Штрайф за 120 секунд.
Легендарная трасса скоростного спуска Ханенкамм в австрийском Китцбюэле уже давно считается "классикой" горнолыжного спорта, но до сих пор имеет славу самой сложной трассы в мире. Это настоящее испытание для спортсмена, мчащегося на узких острых горных лыжах со скоростью более 100 км/ч.

Скоростной спуск — это всегда безумные скорости, самые длинные прыжки и коварные повороты. Перегрузки, которые испытывает спортсмен, в 3,5 раза выше, чем на обычной трассе. Это значит, что лыжники проходят через более сложные перегрузки, чем космонавты во время старта корабля.
На этой сумасшедшей трассе есть место, называемое "Мышеловка". Это полет около 60 метров в собранной стойке, после чего спортсмены жестко приземляются, но совсем на мгновение. Ведь у лыжника есть всего 2 секунды, чтобы собраться перед дикой каруселью поворотов, ждущих впереди на другой части трассы. Доехать до финальной точки этого маршрута, по словам экстремалов, уже большое везение. Ведь за многие годы трасса скоростного спуска Ханенкамм в прямом и переносном смысле сломала не одного профессионального спортсмена.
Если вы не готовы покорять самую опасную горнолыжную трассу мира, есть другие варианты экстрима. В Китцбюэле можно совершить незабываемый полет на параплане с горной вершины.
После большого катания в Китцбюэле стоит насладиться традиционной тирольской кухней или блюдами народов мира – можно менять предпочтения хоть каждый день, наслаждаясь мастерством местных шеф-поваров в многочисленных ресторанах. Стильные бары, шумные дискотеки, ночные клубы и казино – развлечения на этом горнолыжном курорте не знают времени суток и позволяют отдохнуть
на полную катушку.
Кроме того, в городе Китцбюэль находится краеведческий музей, расположенный в бывшем замке, который относится к периоду Средневековья. Здесь можно ознакомиться с культурой и историей региона, посмотреть на экспонаты, относящиеся к Бронзовому веку, периоду Ренессанса, а также увидеть лыжные трофеи, заработанные здесь спортсменами в девятнадцатом и двадцатом веках.

Свободное время можно провести, гуляя по магазинам и бутикам, а также попробовать местную кухню в кафе и ресторанах. Для любителей азартного отдыха есть возможность испытать удачу в местном казино.
3

Три долины, Франция

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Расстояние до ближайших к Трем Долинам аэропортов составляет: Женева – 190 км, Лион – 190 км, Шамбери – 113 км. Из этих мест до курортов можно доехать на автобусе или поезде. Если вы решили ехать на авто, то стоит следовать указателям Chambery (A43) и Albertville (A430). Далее нужно держать путь по четырехполосной дороге на Moutiers (N90) и по указателю на Les Trois Vallees.
Среди многочисленных альпийских курортов Франции Три долины занимают особое место. Каждый зимний сезон этот регион посещает больше миллиона поклонников горных лыж. Рассказывая о курорте Три долины, никак нельзя избежать слова "самый". Посудите сами:
самый высокогорный лыжный центр во всей Европе
(наивысшая точка 3230 м)
самое большое количество подъемников (около 200)
самая большая протяженность горнолыжных трасс (600 км)
самая большая армия инструкторов
(их здесь около 1500)
около 300 спасателей
Три долины (Les Trois Vallées) — горнолыжный курорт Франции, который состоит из нескольких отдельных курортов, расположенных на разных высотах и связанных между собой сетью лыжных трасс. Это знаменитые Бельвиль, Валь-Торанс, Ле Менюир, Сен-Мартен, Сен-Бон, Куршевель, Ла-Танья, Лез-Алю, Мерибель, Брид-ле-Бен и Орель. Остановимся детальнее всего на нескольких из них.
Ле Менюир
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Этот курорт начали строить в 1950-е годы. Официально он открылся в 1965 году, а в 1967-м здесь была построена первая жилая зона Ле Крузетт, которая сегодня является центром курорта. Ле Менюир находится на высоте 1850 метров и связан сетью подъемников с Валь Торансом, Мерибелем, Ла Танья и Куршевелем.
К имени Ле Менюир – самого демократичного среди курортов легендарных Трех Долин – неизменно добавляют еще два определения: "улыбка Альп" и "Famille Plus". Первое Ле Менюиру досталось за полукруглое здание главного корпуса, обилие солнечных дней, мягкий климат и исключительно теплую и дружественную атмосферу. Ну, а второе – знак качества, которым отмечаются только лучшие для посещения с детьми курорты.
Курорт Ле Менюир объединен в одну зону катания с соседним Сен-Мартеном и предлагает 160 км трасс разной степени сложности: 6 черных, 24 красных, 37 синих и 12 зеленых (красные – самые сложные, зеленые – для новичков). Здесь есть специальная зона катания для тех, кто только стал на лыжи, и сложные трассы для опытных спортсменов в районе массива Ла Масс. Любители острых ощущений по достоинству оценят игровую зону BK Park с трамплинами и "райлами", а на новой трассе Mini KL в условиях полной безопасности можно узнать свою максимальную скорость. Зону катания Ле Менюира и Сен-Мартена обслуживает 34 подъемника и 410 снежных пушек, которые обеспечивают гарантированный снежный покров. Также здесь находятся
28 км трасс для беговых лыж.
Но есть в Ле Менюире множество развлечений и помимо лыж. Это прогулки пешком и на снегоступах, катание на снегоходах и санках по трассе Рок'н Боб и на велосипеде-внедорожнике по 8-километровой трассе Рок'н Баик, захватывающие спуски в современном сноу-парке и полеты на параплане. В спортивном комплексе курорта на площади 4500 кв.м имеется открытый бассейн с подогревом и крытый бассейн, зона саун, фитнес-центр и спа-салон. Также здесь расположены 6 дискотек, 2 кинотеатра, бары и ночные клубы, а каждую неделю на курорте устраиваются всевозможные шоу и праздники, например, фестиваль Boules de Notes, собирающий музыкантов и
артистов со всей Франции.
В Ле Менюире более 60 ресторанов и баров, в том числе, 12 горных ресторанов. Здесь можно попробовать традиционные савойские блюда, насладиться изысканной французской кухней и блюдами разных стран, отдохнуть за бокалом тонкого французского вина или коктейлем, любуясь изумительными
горными пейзажами курорта.
Как мы упоминали, Ле Менюир – прекрасный семейный курорт, отмеченный знаком Familie Plus Montagne. Здесь есть специальная зона катания для новичков, которая отлично подходит и для малышей, безопасная трасса для катания на снегоходах для детей от 6 до 12 лет. Кроме того, на курорте проводятся лыжные занятия для детей от 2,5 лет, работают клуб "Пиу-Пиу" для малышей от 3 до 30 месяцев и 2 мини-клуба с зимними развлечениями для детей до 5 лет. В Ле Менюире построен замок для катания на санках, а в спортивном центре имеются детский парк развлечений и акваклуб.
Куршевель
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Ну и как не упомянуть знаменитый Куршевель, любимый курорт мировой элиты и членов королевских семей. Помимо разнообразных роскошных вариантов размещения, Куршевель действительно обладает особой, светской атмосферой. Уютные улочки, обилие деревянных шале и со вкусом обустроенных гостиниц, магазинов и ресторанов, начинающиеся прямо от дверей — здесь все действительно продумано до мелочей и обладает особой расслабляющей энергетикой.
Куршевель — одно из лучших мест в Альпах для некатающихся. По возможностям шоппинга он вполне серьезно конкурирует с Санкт-Моритцем (Швейцария), Кортина д'Ампеццо и другими элитными курортами. Одним катанием и шоппингом выбор занятий в Куршевеле, конечно же, не ограничивается. Здесь регулярно проводятся хоккейные матчи, выступают знаменитые спортсмены и фигуристы. В спортивном комплексе Forum есть сквош, боулинг и фитнес-центр. В течение сезона каждую неделю проводятся представления и концерты, а традиционные праздники проходят на свежем воздухе или в различных барах.

Кроме того, в Куршевеле находится один из самых опасных аэродромов в мире.
Тинь
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Многие говорят, что Франция – это один большой горнолыжный курорт, и куда отправиться зимой – вариантов не счесть. Один из курортов, который стоит посетить, это Тинь. Он, правда, не входит в знаменитые Три долины, однако, без сомнения, стоит внимания. Расположился курорт высоко в горах и вместе с Валь д'Изером представляет обширную зону катания под названием Espace Killy – "Пространство Килли".
Из Тиня удобно добираться до большинства основных зон катания. Переход в сторону Валь д'Изера лучше всего совершать на скоростной восьмикресельной канатной дороге.

Над самим курортом находится гигантский ледник Grande Моtte, на котором катаются круглый год. К подножью ледника из Тиня ведет скоростное метро. Выше, до отметки в 3456 метров, предстоит еще один подъем в вагоне. На самом леднике находятся трассы, прекрасно подходящие для карвинга (выполнение резаных поворотов лыжами путем отклонения коленей в сторону поворота). Любителям фрирайда следует отправиться в сторону более низкой западной части склонов, расположенной между
Коль де Вес и Коль де Пале.
По-настоящему "черная" трасса Sache с пeрепадом высот 1200 метров начинается на L'Augille Percee (2765 м). А на солнечных южных склонах над Тинь-ле-Лак находится поистине гигантский сноупарк. Его длина почти 2,5 километра при перепаде высот 500 метров. Ежегодно в начале сезона здесь проводятся чемпионаты мира
по сноуборду и фристайлу.
Многие бывалые любители зимних видов спорта говорят, что идеально – это успеть за один отпуск покататься и в Трех долинах, и в Эспас Килли. Считается, что если погода в одной из долин не благоприятная, можно поехать на другой курорт и все-таки насладиться снегом и скоростью. Если вам посчастливиться покататься на лыжах или сноуборде на одном из тамошних спусков, не забудьте однажды остановиться и оглядеться по сторонам. Говорят, что практически с любой вершины будет виден невероятный Монблан.
4

Хемседал, Норвегия

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Курорт находится всего в 220 км от Осло. Хорошее автобусное сообщение между столичным аэропортом и Хемседалом позволяет с легкостью добираться до него.
Хемседал находится в живописных горах, называемых Скандинавскими Альпами, на пути между Осло и Бергеном. Это второй по величине и один из самых современных горнолыжных курортов Норвегии. Здесь каждый год отдыхают тысячи туристов, которые ценят это место за хорошую подготовку склонов, живописный ландшафт, а также возможность внетрассового катания. Сезон в Хамседале длится с середины ноября до начала мая. Благодаря сухому климату, снег здесь остается великолепным в течение всего сезона. Руководство курорта в любом случае гарантирует 5 км открытых заснеженных трасс на высоте 810 м.
Всего за несколько минут на подъемнике можно подняться на вершину горы Тоттен (1497 м), доминирующую над всем курортом. На ее пике берет начало самый высокий скоростной спуск Скандинавии и отсюда открывается великолепная панорама: заснеженные горы и холмы, среди которых прямо у трасс и посреди березовых рощ рассыпались маленькие деревянные коттеджи.
Другие две основные горы Хемседала носят красивые норвежские названия – Тинден (1444 м) и Рогьин (1370 м). Со всех трех вершин спускаются трассы различной сложности. Местный пейзаж вокруг поражает нетронутой природой и безграничными просторами, весьма внушительными для Скандинавии, рождая в каждом лыжнике ощущение ничем не ограниченного пространства и свободы.
В Хемседале действуют 24 подъемника и проложено 48 широких трасс, из которых 7 черных, 9 красных, 11 синих и 21 зеленая. Их общая протяженность равна 43 км, а самый длинный спуск – 6 км. Протяженность трасс для беговых лыж составляет 210 км. Несмотря на то, что здесь перепад высот всего 810 м, экстремалам нравятся местные трамплины и «черные» спуски.
Хемседал очень популярен среди семей, отдыхающих с детьми. На этом горнолыжном курорте самая большая в Норвегии детская зона, объединяющая 6 склонов, 7 подъемников, сноу-парк, санный склон и множество развлечений для детей. В Хемседале дети до 7 лет могут кататься бесплатно при наличии горнолыжного шлема. В целом, курорт предлагает много интересных мероприятий для семей с детьми.

Что и говорить, в Хамседале есть даже свой детский сад – Revehiet, куда принимаются малыши от 6 месяцев. Здесь можно играть, рисовать и смотреть мультфильмы под присмотром квалифицированного персонала. Также тут есть спальня с детскими кроватками для тех, кто устанет.
Хемседал – очень популярный горнолыжный курорт как среди местных лыжников, так и иностранных туристов. Помимо условий для горнолыжного катания, курорт предлагает массу других возможностей: катание на беговых лыжах и по целине, езду на собачьих упряжках и лошадях, снегоходах и санях, восхождение к вершинам, ледолазание по замерзшим водопадам, полет с вершины горы на двухместном параплане, экскурсии на самый большой в Европе и второй по величине в мире фьорд Согнефьорд и поездку по Фломской железной дороге.
5

Сольдеу — Эль-Тартер, Андорра

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Из столицы страны Андорра-ла-Велья, куда можно добраться самолетом, до курортов Сольдеу — Эль-Тартер ехать всего за 40 минут. А между населенными пунктами регулярно курсирует ski-bus, всего за несколько минут вы доберетесь в необходимое место.
Один из самых современных горнолыжных курортов Андорры, который находится в 19 километрах от столицы, состоит из двух поселков – Сольдеу и Эль-Тартер. Поселки расположены в 3 км друг от друга, соединены между собой целой сетью подъемников, поэтому давно стали практически единым целым.
Трассы курорта Сольдеу — Эль-Тартер подходят как новичкам, так и профи: они широкие, пологие, с удобными выкатами на плато. Разнообразие синих и красных трасс такое впечатляющее, что недели не хватит, чтобы изучить их досконально. Экстремальных спусков меньше, но они есть: 22 черные трассы с высоким уровнем сложности разнообразят каникулы всех любителей адреналина.
Кроме сложных трасс, курорт привлекает и своим парком для сноубордистов. Это крупнейшей снежный парк "Free S.Е.Т. Ere", он манит любителей экстремальных видов спорта со всей Европы. В этом комплексе находится несколько сложных конструкций для прыжков и трюков. А для самых отважных есть специально отведенная зона с обледенелыми крутыми склонами.
Также на курорте совсем недавно открыли конный центр Equestrian Center, который предлагает своим посетителям прогулки верхом на лошадях по окрестностям. Там же организовывают экскурсии на санях, запряженных собаками.
Еще в городке Эль-Тартер стоит посетить парфюмерную фабрику. Для туристов здесь проводят каждодневные экскурсии. Там вы увидите весь процесс изготовления духов. При фабрике открыт сувенирный магазин, где можно приобрести духи, пену для ванны, ароматное мыло.

В целом, курорты Андорры очень спокойные, здесь нет шумных гуляний до утра. Сюда часто отправляются на отдых семейные пары с детьми.
6

Бакейра-Берет, Испания

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Чтобы попасть на курорт Бакейра-Берет, нужно лететь до Барселоны, а затем на автомобиле добираться до городка в течение 4 часов. Можно также приехать во французский Тулуз, который расположен почти в 170 километрах от Бакейры, тогда трансфер займет часа два.
Изолированная в сердце Пиренеев долина Аран располагается на полпути между Атлантическим океаном и Средиземным морем. Добраться сюда можно только на машине или автобусе по живописным горным дорогам, окруженным водопадами и узкими каньонами. Окружающие горы – самые высокие в Пиренеях. Бакейра считается одним из самых больших горнолыжных курортов Испании.
Курорт состоит из трех больших зон катания: Бакейра, Берет и Бонайгуа. В Бакейра, например, можно отлично покататься на классических горнолыжных трассах любой сложности, в то время как Берет предлагает широкие трассы с пологими склонами, которые придутся по душе новичкам и любителям других видов активного отдыха: равнинные лыжи или катания на санях и собачьих упряжках. А в Бонайгуа понравится как опытным лыжникам, так и начинающим.
Всего здесь проложено 110 км горнолыжных трасс (4 зеленые, 25 синих, 20 красных и 4 черные) с перепадом высот 1010 метров (2510-1500 м). Есть и экстремальная трасса Энкорнакрабес от вершины Кап-де-Бакейра – крутой и узкий спуск с уклоном
не менее 37%.
Склоны обслуживаются 24 подъемниками (пропускная способность – более 31 тысячи человек в час). Также на курорте есть трассы для сноуборда, площадки для занятия экстремальными видами спорта, школа лыжного спорта (одна из лучших в Европе, 200 сертифицированных инструкторов), 4 детских парка, спортивный центр Палау-де-Хель, боулинг, бассейн, каток, 7 км трасс для беговых лыж, около 40 км маршрутов для пеших походов и снегоступов, школа параглайдинга, есть возможности для фрирайдинга
и хели-ски (спуск по нетронутым снежным склонам).
В Бакейра-Берет приезжают кататься с декабря и до апреля. Кроме активного отдыха, здесь есть несколько музеев (например, музей горнолыжного спорта или музей снега). Стоит упомянуть, что сама долина Аран известна своими ресторанами. Именно здесь расположен один из лучших и дорогих ресторанов Испании – Casa Irene, в котором часто трапезничает испанская королевская чета. В другом заведении под названием Eth Taro подаются блюда как местной, так и интернациональной кухни, а в The Parador и La Sal Gorda можно отведать баскскую кухню.
7

Оре, Швеция

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Сначала вам необходимо прилететь в Стокгольм, что не составит труда. Расстояние от Стокгольма до Оре – 630 км. Курорт связан со столицей воздушным, железнодорожным и автобусным сообщением. По безупречным шведским дорогам сюда также удобно отправиться на собственной машине. Дорога на автомобиле или автобусе занимает примерно 7-8 часов. В Оре ходят как дневные поезда (около 7 часов в пути), так и ночные, с комфортабельными спальными местами (около 10 часов в пути). Само по себе такое путешествие – прекрасная экскурсия по Швеции, в дороге можно насладиться ее живописной природой.
Оре – один из крупнейших зимних курортов Скандинавии. Он pacпoлoжeн в зaпaднoй чacти Цeнтpaльнoй Швeции нeдaлeкo oт гpaницы c Нopвeгиeй нa paccтoянии 620 км oт Cтoкгoльмa. Здесь неоднократно проводились зимние соревнования за Кубок Мира. Kypopт pacкинyлcя y пoднoжия лecиcтых гop, caмoй выcoкoй из кoтopых являeтcя Аpecкyтaн (Areskutan) — 1429 м.
Лыжники добираются в Оре по фуникулерной железной дороге, построенной в 1910 году. Это отдельная достопримечательность курорта. Особенно сказочно она виглядит в сильные морозы после снегопадов. Кажется, будто попал в ледяное королевство прямо на краю света. Температура воздуха здесь может опускаться до -30 градусов.
Оре состоит из трех зон катания с разнообразными трассами — от очень простых до самых сложных. Здесь 46 подъемников и более 100 различных спусков общей протяженностью около 100 км (перепад высот составляет 890 метров). Есть семь трасс с вечерним освещением и возможность покататься по нетронутому снегу, так называемое целинное катание. В Оре также имеются прекрасные условия для занятий сноубордом, с собственными трассами и самым лучшим в Скандинавии желобом для сноуборда.
Если вы предпочитаете спокойный темп жизни, выбирайте зимний отдых в самой западной части курорта — поселке Дювед. Склоны здесь так хороши, что местные горнолыжные инструкторы и профессиональные лыжники предпочитают кататься в свободное время именно здесь. В Дюведе снег легкий и глубокий. Здесь много трасс, поэтому на склонах никогда не бывает тесно. Горнолыжники любят эти спуски за их разнообразие, простор, перепады и прекрасные виды вокруг. Здесь легко перейти с самых легких на более сложные трассы. Эти возможности высоко оценивают
и сноубордисты.
Если же вам хочется находиться рядом со спусками международного класса и разнообразной ночной жизнью, то центральный поселок Оре Бю — для вас. Со своим разнообразием спусков и трасс, а также современной системой подъемников Оре Бю может смело конкурировать с альпийскими курортами. Для гостей Оре Бю активный отдых не заканчивается, когда закрываются подъемники. На здешних трассах ежегодно проходит этап Кубка Мира по горным лыжам. Кроме того, в Оре два раза проходил Чемпионат Мира по горным лыжам, в 1954 и 2007 годах.
Самый восточный поселок Оре Бьернен прекрасно подойдет для отдыха с детьми. Он расположен высоко в горной лесополосе, вдалеке от больших автодорог, защищен от ветров, а коттеджи живописно разбросаны на горных склонах с потрясающим видом на долину Оре и озеро Орешен. Здесь есть все необходимое для активного зимнего отдыха: спуски, подъемники, горнолыжная школа, магазины и рестораны находятся тоже рядом. А на лыжи можно встать прямо от дверей коттеджа. Здесь расположены самые простые детские склоны и склоны для начинающих.
Но Оре — это не только горнолыжные спуски. На самом деле, самые популярные зимние развлечения здесь — катание на собачьих упряжках и сафари на снежных скутерах. И, конечно же, традиционные катания на санках-ледянках по специальной саночной трассе, равнинные лыжи и лыжные походы в горах по размеченным маршрутам, подледная рыбалка, кайтинг (катание на лыжах или доске по снежной поверхности с помощью воздушного змея), прыжки с параглайдом, ледолазание и аттракцион Zipline — стремительный пролет над ущельями в специальном седле по троссам.
Также можно посетить самую крупную в регионе реку Индальсэлвен, берущую начало в местных горах и уже упомянутое нами живописное озеро Орешен. Недалеко от Оре находится музей под открытым небом истории жизни и культуры тамошнего народа Njarka, где может повезти встретить северных оленей и отведать деликатесы из дичи
в посуде под названием "чума" у костра.
После активного дня в горах приятно расслабить уставшие мышцы в "горячей бочке" — подогретой дровами бочке-ванне под открытым небом у горного трактира Buustamon. Сюда можно доехать прямо на лыжах или, если вы приехали на автомобиле, вас доставят от парковки на вездеходе. Это действительно здорово: сидеть в 38-градусной воде под звездным северным небом в окружении гор и снегов и ощущать запах горящих дров.
В Оре и его окрестностях имеется большое количество достопримечательностей, как природных, так и исторических: две живописные церкви XI и XIX веков, чарующие водопады Tännforsen и Ristafallet в оковах льда, лосиная ферма, стеклодувная мастерская, небольшая шоколадная фабрика и интерактивный современный музей истории края Jamtli в столице провинции Эстерсунд. Древний норвежский город Трондхейм расположен всего в 170 км к западу от Оре на побережье незамерзающего Трондхеймского фьорда.
Тысячелетняя история этого уникального города тесно связана с истоками христианства в Скандинавии. Приятно побродить по уютным кривым улочкам прекрасно сохранившегося деревянного старого города XVII века, среди множества магазинчиков, ресторанчиков и отведать свежевыловленных во фьорде креветок на знаменитом рыбном базаре у старой гавани.
8

Закопане, Польша

КАК ДОБРАТЬСЯ?
К сожалению, в Закопане нет аэропорта, таким образом, единственный способ попасть сюда самолетом – это выбрать один из аэропортов неподалеку. Ближайший расположен на расстоянии в 70 км в Попрад (Словакия), а самый близкий польский аэропорт находится в Кракове (Краков-Баличе) – на расстоянии 100 км от горнолыжного курорта. Из Кракова в Закопане ходят поезда (от железнодорожной станции Краков-Плашув), частные автобусы и мини-автобусы.
Курорт Закопане находится недалеко от границы со Словакией, в котловине Татрских гор. Это место еще называют северной столицей Польши. Центр города находится на высоте 840 м над уровнем моря.

Прекрасные климатические условия, уникальная природа, свежий воздух, насыщенный живительным бальзамом хвойных лесов, растущих по склонам гор и содержащий микроэлементы и эфирные масла, является идеальным для людей с проблемами здоровья. Воздух этих мест благотворно влияет на заболевания дыхательных путей, аллергии и белокровие.
В Закопане выделяют три главных района катания – Каспровы Верх, Губалувка и Носаль. Основной, самый высокий и с гарантированным снегом – Каспровы Верх (1988 м) расположен на склонах главного Татранского хребта к югу от курорта. К западу от города вытянулся длинный хребет Губалувка (1120 м), а соревнования по слалому обычно проводятся на небольшом, достаточно крутом склоне Носаль (930-1135 м).
Вершина Каспровы Верх (1988 м) в главном хребте Высоких Татр находится на границе Польши и Словакии. Северный и северо-восточный склоны Каспрового Верха – это, по сути, основной и единственный в Польше высокогорный район катания, самый популярный, но и самый многолюдный. Его склоны относят к категории сложных, а часть трасс имеет сертификаты FIS (соответствие Международной федерации
лыжного спорта). Лыжный сезон на склонах Каспрового Верха официально начинается с ноября и при благоприятных условиях длится до начала мая.
Носаль – одна из самых лучших горнолыжных площадок в Польше. Северный лесной склон горы (1201 м) относят к категории сложных. Здесь расположена сертифицированная слаломная трасса. Склон обслуживает старый одноместный кресельный подъемник длиной 600 м с перепадом высот в 245 м. На противоположной стороне крутого слаломного склона работает бугель (длина 456 м, перепад 134 м), поднимающий до высоты 955 м. На обширном и пологом подножии горы расположены еще восемь коротких (длина 145–260 м, перепад 30–35 м) учебных бугелей.
На горе Губалувка расположился особо любимый горнолыжниками комплекс. Это одна из самых известных и посещаемых горных вершин Польши. Ее высота составляет
1120 м. Трассы расположены в основном на южном и восточном склонах горы, имеют системы искусственного оснежения и освещения. Именно эти факторы способствуют тому, что любители горнолыжного спуска могут кататься здесь до поздней весны, пока температура воздуха на склонах не поднимется до +8. В Губалувке есть 2 трассы для лыжников среднего и высшего уровня подготовки. Длина основной трассы 1600 м. Сложность трассы Губалувки оценена в красный и синий цвета.
Кроме горнолыжных комплексов, крутых спусков и умопомрачительных видов, Закопане может похвастаться самым большим в мире снежным лабиринтом. Его площадь впечатляет – 2600 кв.м. Над воплощением проекта месяц работали 15 мастеров, а для создания снежного шедевра понадобилось
3 миллиона литров воды.
Прохождение снежного лабиринта в Закопаном может занять час, длина его запутанных туннелей и коридоров превышает 1 км. Рядом с лабиринтом расположился роскошный снежный замок. Снежный лабиринт в Закопане получил звание самого большого в мире. Этот аттракцион побил рекорд канадцев, которые построили лабиринт из снега площадью 1700 кв.м.
9

Вистлер, Канада

КАК ДОБРАТЬСЯ?
До города Вистлер в провинции Британская Колумбия можно быстро добраться из Ванкувера на автомобиле. Всего 120 км – это около 3 часов в пути. До курорта легко добраться на автобусе, такси, также можно взять в аренду автомобиль или заказать чартерный перелет.
Гигантский горнолыжный курорт Вистлер располагается рядом с границей Канады, недалеко от побережья Тихого океана. На протяжении последних лет это место называют одним из лучших курортов Северной Америки. Вистлер еще называют канадскими Альпами за его необычайной красоты виды.
Вистлер столь красив благодаря горам Блэккомб (2 440 м) и Вистлер, которые находятся на юго-западе от курорта. На обе горы прямо из деревни ведут канатные дороги. Вистлер имеет самый высокий вертикальный перепад в Северной Америке, самую обширную зону катания, расположенную выше уровня произрастания деревьев. К тому же, это одно из немногих мест на планете, где можно покататься на леднике.
Деревня Вистлер стала очень известной, прежде всего, благодаря Олимпийским играм 2010 года. Здесь проходили соревнования по санным и лыжным видам спорта. Это довольно молодой населенный пункт, излюбленное место американской молодежи, любящей скоростной спуск на велосипедах, катание на горных лыжах и сноубординг.
Гора Блэккомб — главный сноуборд-курорт в Британской Колумбии. Высота снежного покрова здесь достигает 914 см, а перепад высот — 1609 м. На курорте более ста трасс, из которых 50 % — средней сложности и 17 подъемников: одна высокоскоростная гондола, 9 кресельных и 7 бугельных. Для сноубордистов оборудованы профессиональные площадки: три "фан-парка" и "супер-пайп".
Самые длинные трассы в Вистлере с обеих сторон достигают 11 км. Уникальные "черные" трассы на горе Дабл-Блэк-Дайомонд проходят через край ледника Хорстман. Названия этих экстремальных спусков — "Кулуар-Экстрем" и "Биг-Бэнг".
Поднявшись по канатной дороге Wistler Village, можно отправиться на вершину горы Уистлер по трассе Harmony Meadows, относящуюся к более трудным подъемам, или подняться по канатной дороге Peak Express и наслаждаться простым маршрутом. Здесь можно бесконечно наслаждаться прекрасными видами на окружающие горы,
леса и озера.
На курорте курсируют "сноумобили" и горные велосипеды, доступны пешие маршруты и прогулки на снегоступах, катание на санях, каток, плавательный бассейн, гольф, рафтинг, рыбная ловля, а также катание на лошадях.
10

Лас Леньяс, Аргентина

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Курорт Лас Леньяс расположен в западной части провинции Мендоса (Аргентина). Из Буэнос-Айреса в Лас Леньяс можно добраться самолетом или автобусом (рейс без остановок, каждую пятницу и воскресенье). Расстояние от Лас Леньяс до ближайших крупных городов: от Буэнос-Айреса — 1 200 км, от Сан-Рафаэля 200 км, от Розарио — 1 000 км.
Расположенный в самом центре Анд в уютной ложбинке между живописными горными хребтами, курорт Лас Леньяс считается одним из самых интересных в мире. Это, безусловно, лучший и самый высокогорный курорт Аргентины.
Эксперты мирового уровня, проведя перед началом строительства разнообразные исследования и расчеты, пришли к единому выводу: эта область исключительно подходит для зимних видов спорта, а особый микроклимат и отсутствие дождей идеальны для отдыха на открытом воздухе. Шоколадные горы, глубокие озера, мощный снежный покров, огромные территории для катания и необычной экскурсионной программой (где еще представится возможность совершать экскурсии прямо на лыжах?) – все это достаточная причина для того, чтобы лететь сюда через полмира.
Горнолыжный курорт Las Leñas в Аргентине занимает колоссальных 16 000 гектаров. Для сравнения, самый крупный горнолыжный курорт в Северной Америке, Вистлер в Канаде, занимает всего-навсего 3300 га. Здесь находится один из самых длинных в мире горнолыжных спусков, состоящий из трасс общей протяженностью 7050 метров.
Курорт имеет 10 спусков международного уровня, на которых проводят серьезные чемпионаты. Для любителей экстрима имеются нереально крутые (местами уклон достигает 50 градусов) скоростные трассы. Есть отличный фристайл-парк с протяженностью спуска 1500 м (самый большой в Латинской Америке) с множеством естественных обрывов, трамплинов и других приспособлений для трюков.
Для внетрассового катания есть 250 га дикого рельефа. Впечатляют отличные условия для хели-ски (спуск по нетронутым снежным склонам) и фантастическое лыжное сафари. Например, экскурсия Laguna Escondid проходит по самым интересным местам долины и включает спуски по девственным снегам, а также посещение озера Эскондида.
Для особо экстремальных есть особое предложение — программа Extreme Expedition (внетрассовое катание для тех, кто хочет пройти дальше привычных маршрутов). На ратраке Pisten Bully 300 происходит заброска к потрясающим спускам, нетронутым склонам и лучшему снегу.

Стоит знать, что всем, кто собирается уходить со склонов в офф-пист (катание на неподготовленных склонах, без разметки, как в границах курорта, так и вне его), полагается заполнить отказ от ответственности (например, в центре лыжного патруля, лыжной или сноубордической школе, в одном из контрольно-пропускном пунктов на склонах) и уведомлять представителя патруля о том, когда и куда
вы собираетесь отправиться.
Для тех, кто любит активный отдых, но поспокойнее, существует катание кросс-кантри на беговых лыжах с меховой подстежкой, которая позволит подняться в гору, а, когда нужная высота достигнута, меховую подстежку можно снять и спуститься на лыжах обычным способом). Также в Лас-Леньяс доступны снегоступинг, скалолазание, верховая езда, катание на горных велосипедах.
С каждым годом все больше людей выбирают в качестве своего увлечения активный отдых вместо обычного. Бум здорового образа жизни увеличивает количество посетителей на горнолыжных курортах всего мира. И это прекрасно – белоснежный искристый покров скалистых склонов помогает и расслабить взгляд от высотных домов мегаполисов, и размяться после офисного образа жизни.
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Автор: Вероника Кордон