ТОП-5 САМЫХ ОПАСНЫХ ТРЕЩИН НА ПЛАНЕТЕ

В последние годы внимание исследователей привлекают гигантские рифты, мощность и опасность которых долгое время была недооцененной. Это огромные разрывы земной коры, сформированные движением Евразийской и Северо-Американской тектонических плит. Они ежегодно расходятся примерно на 7 мм. Изначально этот показатель кажется совсем незначительным, но такими темпами за последние 10 000 лет разлом расширился на 70 метров. Если эти показатели сопоставить с возрастом нашей планеты, то тектонические изменения кажутся более чем внушительными.

