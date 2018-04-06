ТОП-5 САМЫХ ОПАСНЫХ ТРЕЩИН НА ПЛАНЕТЕ

В последние десятилетия внимание ученых приковано к явлениям, причины которых остаются неизвестными. Это так называемые разломы и трещины в земле. По странному стечению обстоятельств, с 2010 года загадочные расколы начали появляться по всему миру намного чаще.
Причины появления разломов и трещин
Землетрясения
Оползни
Провалы грунта
Однако некоторые из таких образований в земле заставляют удивиться даже самых больших скептиков. Далее - подборка самых страшных расколов на планете, размеры которых впечатляют, а возможные последствия - ужасают.
1
Тихоокеанское огненное кольцо (Индонезия)
Тихоокеанское кольцо включает в себя 328 действующих вулканов из 540 известных на планете
Не так давно исследователям удалось установить, что Тихоокеанское огненное кольцо представляет собой не что иное, как огромный тектонический разлом. Эта уникальная область, расположенная по периметру Тихого океана, является средоточием 328 действующих вулканов из 540 известных на Земле. Вулканическая цепь охватывает территорию многих стран. Одним из самых сейсмоопасных районов считается Индонезия.
Из-за вулканов многие острова и даже некоторые страны буквально находятся на пороховой бочке
Тихоокеанское огненное кольцо угрожает существованию нескольких крупных архипелагов, которые в случае очередного землетрясения могут полностью уйти под воду. Соломоновы острова, Филиппины с их всемирно известными курортными зонами, Курильские острова и Алеутский архипелаг – все эти территории могут прекратить существование буквально в любой момент. Пока что многие вулканы, сформированные на границе разлома, продолжают оставаться популярными туристическими достопримечательностями. Например, на острове Суматра у туристов популярны экскурсии к вулкану Керинчи, который является действующим.
3
Гигантские рифты (Исландия)
За 10 000 лет разлом в Исландии расширился на 70 метров
В последние годы внимание исследователей привлекают гигантские рифты, мощность и опасность которых долгое время была недооцененной. Это огромные разрывы земной коры, сформированные движением Евразийской и Северо-Американской тектонических плит. Они ежегодно расходятся примерно на 7 мм. Изначально этот показатель кажется совсем незначительным, но такими темпами за последние 10 000 лет разлом расширился на 70 метров. Если эти показатели сопоставить с возрастом нашей планеты, то тектонические изменения кажутся более чем внушительными.
Если ледники в рифте растают, это сотрет Исландию с лица Земли
По мнению некоторых исследователей, основная часть разлома скрыта под ледниками, таяние которых может поспособствовать расширению рифта. Пока что раскаленная подземная материя скрыта под вечной мерзлотой, но если она растает, и в разлом попадет вода, масштабы катастрофы будут страшными. Именно поэтому глобальное потепление, которое последние годы так тревожит исследователей и экологов со всего мира, видится одной из главных причин непоправимой литосферной катастрофы.
4
Разлом Сан-Андреас (США)
Длина гигантского разлома Сан-Андреас составляет порядка 1 300 метров
Самым большим и известным в мире разломом является Сан-Андреас. Значительная его часть проходит по суше - на территории Калифорнии. Длина разлома составляет порядка 1 300 метров, сформировался он в результате разрушения литосферной плиты Фараллон. Гигантский рифт является причиной серьезных землетрясений, магнитуда которых достигает 8,1.
Гигантский разлом Сан-Андреас является причиной серьезных землетрясений
Из-за разлома Сан-Андреас в Калифорнии произошло несколько серьезных землетрясений, в результате которых погибли десятки людей. Максимальное смещение грунта, которое было зафиксировано в районе разлома, составило 7 метров. За последние сто лет от многочисленных землетрясений сильно пострадал городок Санта-Круз, который находится в ближайших окрестностях Сан-Франциско. Только в 1989 году в нем было разрушено более 18 000 домов, от стихии погибло 62 человека.
Фильм "Разлом Сан-Андреас" фантастический, но может стать пророческим
Подобный сюжет, только с более глобальными последствиями, лег в основу фильма-катастрофы «Разлом Сан-Андреас» 2015 года (режиссер Брэд Пейтон). Главные герои картины оказываются заложниками стихийного бедствия, обрушившегося на Калифорнию.
По сюжету, на Калифорнию обрушивается мощное землетрясение, из-за которого гибнут сотни людей и образуется огромная трещина в районе города Сан-Андреас. В земле происходят всё новые и новые разрушения, и всё побережье США меняется до неузнаваемости.
В ближайшие 30 лет события из фильма могут стать реальностью
И пусть не все изображенное на экране опирается на факты, в целом фильм не далек от реальности. В марте 2015 года геологическая служба США пришла к выводу, что шансы того, что в Калифорнии в ближайшие 30 лет произойдет землетрясение с амплитудой, превышающей 8 баллов, существенно возросли, также, как и возможность связанных между собой множественных разломов.
5
Трещина, способная расколоть континет (Кения)
Ученые считают, что трещина в Кении способна расколоть Африканский континент
Буквально недавно, в апреле 2018 года, недалеко от столицы Кении Найроби появилась огромная трещина длиною в несколько километров, 15 метров в глубину и 20 метров в ширину.
Ученые Смитсоновского института в США предположили, что через 50 миллионов лет именно эта трещина станет причиной раскола Африки на две части. Причиной ее появления назвали движение тектонических плит, которые каждый год удаляются друг от друга примерно на три сантиметра.
Однако другие эксперты утверждают, что в этом районе не были зафиксированы подземные толчки, а трещина появилась из-за частых ливней.
Может, наша планета раскалывается на части? Конечно, этот сюжет слишком фантастический, однако из-за непредсказуемости природы возможно все.
Эксперты пытаются найти объяснения каждой новой трещине на поверхности Земли, но последствия от их появления не может предсказать никто. К тому же, всего несколько десятилетий назад разрушительная "паутина" еще не покрывала нашу планету. Таким образом, специалистам предстоит еще многое выяснить и на многие вопросы ответить. Пока не стало совсем поздно.