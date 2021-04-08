Узнайте, какие модные тенденции подготовил для нас этот сезон.

Весеннее пальто - одна из самых популярных вещей гардероба. Пальто ассоциируется с элегантностью, женственностью и практичностью. Образ с такой вещью может выглядеть как романтично, так и деловито. В 2021 году модельеры известных брендов представили главные тенденции в ношении пальто и рассказали, как сделать свой весенний образ стильным и свежим.

Классическое пальто с воротником

Классический фасон пальто будет востребован всегда, но даже в рамках классики дизайнеры вводят новые модные тенденции. Наиболее стильной версией классической модели весной 2021 является пальто с воротником и одним прямым рядом пуговиц. Такое пальто выглядит очень изысканно и элегантно.

Принт с горошком

Принт с мелким горошком весной стал более востребованным у модельеров, чем привычная клетка. Такой узор считается более свежим и стильным. Модные бренды также представляли дизайны с горизонтальными полосами и узорами "гусиные лапки".

Необычные рукава

Многие дизайнеры в этом сезоне делают акцент на рукавах. Дизайнеры экспериментируют с этой частью пальто: пробуют разную форму, длину и силуэты. К примеру, Fendi представили элегантное пальто с расклешенными рукавами, а Max Mara показали модель с собранными на запястье рукавами. Остальные элементы пальто при этом не выделяются.

Длинное элегантное пальто

Пальто почти в пол выглядят очень элегантно и зрительно удлиняют фигуру. Они хорошо подойдут для любого образа. Разнообразить образ с длинным пальто помогут массивные украшения, туфли и сумочки. В этом сезоне самыми модными цветами для длинного пальто считаются черный, кофейный и изумрудный, а самой стильной моделью пальто считается двуборное.

Яркое пальто

Дизайнеры на модных показах доказывают, что пальто не обязательно должно быть однотонным и со скромным принтом. Если вы не боитесь смелых решений и ярких вещей - можете присмотреться к ярким моделям пальто.

Оверсайз пальто

Пальто оверсайз хорошо сидит на любой фигуре и не требует особого ухода. Такое пальто рекомендуется носить с укороченными брюками или высокими сапогами. Сейчас в тренде оверсайз-пальто с глубокими карманами и большим объемом в рукавах.

Необычный пояс

Чтобы сделать образ более ярким и интересным, стилисты рекомендуют завязать пояс на пальто необычным образом. К примеру, можно сделать сложный узел из пояса или сложить его в форме бабочки. Такой трюк поможет добавить изюминку даже в самый простой образ.

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Автор: Екатерина Пулатова