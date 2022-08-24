Каждая женщина задумывается над тем, какую одежду мужчины считают привлекательной.

Каждая женщина не один раз задумывалась над тем, как одеться, чтобы понравиться мужчине. Известно, что мужчины предпочитают более женственные силуэты, которые подчеркивают соблазнительные изгибы тела.

Сегодня УНИАН расскажет, какую одежду выбрать женщинам в жару, чтобы нравиться мужчинам и какие цвета их возбуждают.

Какие платья нравятся мужчинам

Многие эксперты неоднократно проводили опрос среди сильной половины человечества и выяснили, что мужчин привлекают легкие воздушные платья с цветочным принтом. Мужчины уверены, что такая одежда создает романтическое настроение и распологает к хорошему вечеру.

Не менее привлекательным вариантом будут джинсовые платья. Они идеально подчеркивают фигуру, а именно главные достоинства - изгиб поясницы, ягодицы и талию. Такой вариант идеально подойдет в жаркое время года.

Также мужчины считают, что на женщинах красиво смотрятся платья с вырезами. Известно, что им не нравится, когда образ "без одежды", но если женщина слегка приоткрывает какую-то часть своего тела, то мужчин это заводит.

Сексуальное платье-комбинация подчеркивает женственность и задает романтический настрой на весь день. Мужчинам очень нравятся такие платья, ведь женщины в них смотрятся потрясающе.

Красное платье: мнение мужчин

Часто женщины для свидания выбирают именно красный цвет одежды, полагая, что именно жгучий цвет взбудоражит сознание их партнеров. Но так ли это на самом деле?

Стилисты утверждают, что да. Эффектное красное платье из любой женищны может сделать роковую красотку, да и мужчин, действительно, возбуждает красный цвет. Но стоит отметить, что они не подходят для офисной работы, лучше отложить их на вечер.

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