Какие платья нравятся мужчинам / instagram.com/i_dobrovolskaya

Каждая женщина не один раз задумывалась над тем, как одеться, чтобы понравиться мужчине. Известно, что мужчины предпочитают более женственные силуэты, которые подчеркивают соблазнительные изгибы тела.

Сегодня УНИАН расскажет, какую одежду выбрать женщинам в жару, чтобы нравиться мужчинам и какие цвета их возбуждают.

Какие платья нравятся мужчинам

Многие эксперты неоднократно проводили опрос среди сильной половины человечества и выяснили, что мужчин привлекают легкие воздушные платья с цветочным принтом. Мужчины уверены, что такая одежда создает романтическое настроение и распологает к хорошему вечеру.

Какие платья нравятся мужчинам / instagram.com/_garderob_shop_8888

Не менее привлекательным вариантом будут джинсовые платья. Они идеально подчеркивают фигуру, а именно главные достоинства - изгиб поясницы, ягодицы и талию. Такой вариант идеально подойдет в жаркое время года.

Какие платья нравятся мужчинам / instagram.com/korona_shop_neru

Также мужчины считают, что на женщинах красиво смотрятся платья с вырезами. Известно, что им не нравится, когда образ "без одежды", но если женщина слегка приоткрывает какую-то часть своего тела, то мужчин это заводит. 

Какие платья нравятся мужчинам / instagram.com/wow_shop_online_

Сексуальное платье-комбинация подчеркивает женственность и задает романтический настрой на весь день. Мужчинам очень нравятся такие платья, ведь женщины в них смотрятся потрясающе. 

Какие платья нравятся мужчинам / instagram.com/incenshop

Красное платье: мнение мужчин

Часто женщины для свидания выбирают именно красный цвет одежды, полагая, что именно жгучий цвет взбудоражит сознание их партнеров. Но так ли это на самом деле?

Стилисты утверждают, что да. Эффектное красное платье из любой женищны может сделать роковую красотку, да и мужчин, действительно, возбуждает красный цвет. Но стоит отметить, что они не подходят для офисной работы, лучше отложить их на вечер.

Какие платья нравятся мужчинам / instagram.com/batyralieva

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