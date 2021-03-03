Первая леди Украины Елена Зеленская продемонстрировала очередной стильный "лук" - молочный брючный костюм.
Читайте такжеПервая леди Украины Зеленская примерила хиджабСоответствующие фото супруга президента опубликовала на странице в Instagram.
Для выхода на мероприятие в рамках проекта "Своя" Зеленская выбрала костюм с удлиненным пиджаком и блузку в тон. Дополнила образ Елена распущенными прямыми волосами и нюдовым макияжем.
Пользователи сети в восторге от элегантного образа Зеленской, судя по комментариям.
"СВОЯ - это о лидерстве, о голосе украинок и важность толерантности в обществе", - объяснила идею проекта супруга президента.
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