Разбавила белый "лук" Зеленская черными туфлями.

Первая леди Украины Елена Зеленская продемонстрировала очередной стильный "лук" - молочный брючный костюм.

Читайте такжеПервая леди Украины Зеленская примерила хиджабСоответствующие фото супруга президента опубликовала на странице в Instagram.

Для выхода на мероприятие в рамках проекта "Своя" Зеленская выбрала костюм с удлиненным пиджаком и блузку в тон. Дополнила образ Елена распущенными прямыми волосами и нюдовым макияжем.

Пользователи сети в восторге от элегантного образа Зеленской, судя по комментариям.

"СВОЯ - это о лидерстве, о голосе украинок и важность толерантности в обществе", - объяснила идею проекта супруга президента.

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Автор: Ольга Робейко