Народный депутат Украины Юлия Тимошенко пришла на заседание Верховной Рады в новом образе.
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Последнее время Леди Ю удивляет сменой имиджа. Мало того, что она регулярно меняет свои наряды, так еще и изменила прическу. Между высоким хвостом и волнистой укладкой Тимошенко выбрала второй вариант.
В этот раз она пришла в Раду в строгом наряде - белая блузка, черное удлиненное платье с лампасами и ботильоны на высоком каблуке. Стоит отметить, что лампасы красного цвета визуально делают силуэт более полный. Сочетание красного и черного не всегда выигрышно смотрится на женщинах, у которых есть лишние сантиметры.
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