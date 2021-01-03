Юлия Мендель предстала в стильном образе.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, Юлия Мендель, опубликовала в Instagram новую фотографию.

На снимке Юлия предстала в стильном брючном костюме, которые дополнила черными лодочками на высоком каблуке. Девушка позировала, сидя на стуле. Одну ножку она выставила немного вперед, и засветила татуировку. Мендель сделала себе тату в виде музыкальных нот.

Кто такая Юлия Мендель:

3 июня 2019 года указом Президента Украины назначена пресс-секретарём главы государства, выиграв конкурс на эту должность и обойдя 4 тысячи претендентов

Занимается сопровождением Президента Украины во всех поездках регионального и международного уровня

В конце сентября 2019 года подверглась критике со стороны украинских журналистов и их профессиональных объединений (НСЖУ, Медиарух, Инициатива 34), так как минимум трижды вместе с охраной президента физически мешала журналистам Радио "Свобода" и LB.ua задать вопросы президенту и главе его офиса Андрею Богдану

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Автор: Диана Могилевич