Мендель показала стильный образ / instagram.com/iuliia_mendel
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, Юлия Мендель, опубликовала в Instagram новую фотографию.
На снимке Юлия предстала в стильном брючном костюме, которые дополнила черными лодочками на высоком каблуке. Девушка позировала, сидя на стуле. Одну ножку она выставила немного вперед, и засветила татуировку. Мендель сделала себе тату в виде музыкальных нот.
Мендель показала стильный образ / instagram.com/iuliia_mendel
Кто такая Юлия Мендель:
- 3 июня 2019 года указом Президента Украины назначена пресс-секретарём главы государства, выиграв конкурс на эту должность и обойдя 4 тысячи претендентов
- Занимается сопровождением Президента Украины во всех поездках регионального и международного уровня
- В конце сентября 2019 года подверглась критике со стороны украинских журналистов и их профессиональных объединений (НСЖУ, Медиарух, Инициатива 34), так как минимум трижды вместе с охраной президента физически мешала журналистам Радио "Свобода" и LB.ua задать вопросы президенту и главе его офиса Андрею Богдану
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