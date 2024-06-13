Внучка Софии Ротару прогулялась по Италии в топе за 90 тысяч (фото)

Девушка носит брендовые вещи.

Внучка народной артистки Украины Софии Ротару, модель Соня Евдокименко отправилась на отдых в Италию. Там она уже успела прогуляться по Тоскане.

Девушка выбрала для прогулки мегастильный образ, состоящий из вещей всемирно известных брендов. Например, она надела топ Miu Miu, стоимость которого достигает 90 тысяч гривень.

Дополнила она "лук" свободными джинсами с низкой посадкой. Также она подобрала сумочку в тон топа.

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Кроме того, на ее теле красуются стильные и лаконичные украшения в виде колец и подвески.

Чем известна Соня Евдокименко

Соне Евдокименко пророчили большое будущее в модельном бизнесе. Девушке говорила, что она сможет покорить любой модный подиум.

Известно, что последние годы она живет в Америке. До недавнего времени она встречалась с бизнесменом Денисом Ждановым, который состоял в списке Forbes. После расставания с ним Евдокименко закрутила новый роман.

К слову, Соня неоднократно осуждала войну в Украине и призывала остановить кровопролитие в нашей стране.

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