Эти варианты вам точно понравятся.

Совсем скоро наступит весна, а погода порадует нас проблесками солнечных лучей. В такую погоду хочется снять с себя пуховик и надеть более легкую верхнюю одежду.

УНИАН рассказывает, что будет в тренде весной 2024.

Курточка "Тедди"

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Мягкая, пушистая, приятная к телу курточка "Тедди" однозначно покорит ваше сердечко. Поверьте, надев ее один раз, вы больше не захотите ее снимать. С ней можно создать массу образов - как со спортивными костюмами, так и с джинсами. Идеальный вариант обуви - кроссовки или кеды.

Бомбер

Уже несколько лет подряд бомбер остается на пике популярности. Если вам кажется, что в нем будет холодно, то дизайнеры рекомендуют выбирать бомбер с мембранами против ветра. Тогда у вас не будет никаких шансов замерзнуть. А эко-утеплитель будет хранить тепло даже при минусовой температуре.

Дутая жилетка

Практичность, стиль и удобство - то, что сочетает в себе дутая жилетка. Выбирайте однотонные расцветки, чтобы можно было создать как можно больше образов. Сейчас в тренде - черный, белый, серый и мокко. Если вам хочется больше красок, то можете поэкспериментировать с цветом.

Винтажная косуха

В более холодное время года модницы отдают предпочтение дубленкам, однако весной лучше выбирать косухи. Они более легкие и свободные. К слову, с ними можно комбинировать и трикотажные платья. Даже романтические платья будут удачными в этом варианте, если правильно подобрать обувь.

Стеганая куртка

Этот вариант больше подойдет девушкам, которые обожают носить casual-образы. Стеганая курточка станет незаменимой весной 2024. Стилизируйте ее аксессуарами и наслаждайтесь своей красотой.

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