Самое время начинать перебирать свой гардероб.

Дизайнер Андре Тан рассказал, какая верхняя одежда будет в тренде уже этой осенью. Помимо старых "хитов", есть еще и новинки, которые могут вас приятно удивить.

Кожаный жакет

"Выбирайте чуть удлиненную оверсайз модель, чтобы под него поместились гольф, рубашка или джемпер. Комбинируйте его с полярными по фактуре материалами (деним, шерсть)", - сказал Андре Тан.

Яркий плащ-дождевик

По словам дизайнера, дождевик - это прекрасная возможность добавить фактуры, интересного кроя или цвета в ваш повседневный образ. Для баланса наряда сочетайте с более структурированными вещами.

Кейп

Андре Тан отметил, что эта вещь всегда была в тренде. Более того, это базовый элемент гардероба, который можно сочетать с чем угодно.

Пальто с мягкой линией плеча

Мягкая линия добавит женственности и элегантности в ваш образ, а длина миди сделает его более практичным.

Животный принт

"В любом его проявлении! Сразу развею ваши сомнения - это не выглядит вульгарно! Если боитесь выглядеть слишком ярко - выбирайте принты приглушенных оттенков (комбинация черного и белого, песочный цвет)", - сказал дизайнер.

Кожаный тренч

Тренч не сдает позиции уже несколько сезонов и постепенно перемещается в категорию базы. Но в этом сезоне без кожаного тренча вам просто нельзя выходить из дома! Три слова: женственно, вкусно, оригинально. И, конечно, только длина миди.

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Автор: Диана Могилевич