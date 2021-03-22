В модном мире существует некий ювелирный дресс-код.

Если вы до сих пор считаете, что на работу можно носить только обручальное кольцо, то вы глубоко ошибаетесь. Конечно, на вкус и цвет... Но мы предлагаем рассмотреть несколько вариантов, которые добавят вашему офисному дресс-коду элегантности и яркости.

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Обратите внимание на ювелирные комплекты - кольцо, серьги и браслет. Также можно добавить элегантный небольшой кулон. При этом стоит отдать предпочтение именно ювелирным изделиям, а не бижутерии.

Лучше всего выбирать украшения с белого или желтого золота. Можно надеть изделия из серебра, но высокого качества.

Стоит отметить, что набором украшений не стоит переусердствовать. Ведь если у вас на руке будет 10 браслетов, то своим звуком они будут просто отвлекать и вас, и ваших коллег. Также не рекомендуется носить на работу "вечерние" украшения.

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Автор: Диана Могилевич