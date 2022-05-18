В тренде будут яркие и нюдовые оттенки.

Совсем скоро наступит лето, а это значит, что придет сезон яркости, легкости и беззаботности даже в маникюре. Модницы уже потихоньку отходят от темных цветов, заменяя их нюдовыми, мелковыми, более сочными.

В тренде всегда будет классика, а именно френч. Если ранее французский маникюр делали только с белым гель-лаком, то сейчас его можно разнообразить другими яркими цветами, а также лунками.

Этим летом в тренде будет фисташковый цвет, который идеально сочетается с "золотом". Необязательно все ноготки покрывать одним цветом. Можно разнообразить маникюр таким образом: несколько ногтей покрыть одним цветом, добавив немного золотой пленки, а другие перекрыть нюдовой базой.

Если вы предпочитаете лаконичность и скромность в маникюре, тогда покрывайте ногти базой. К слову, выбор базы также достаточно велик - молочная, прозрачная, с розовинкой, с голубым отливом, с перламутром и так далее.

Не менее актуальными будут желтые, голубые и оранжевые оттенки, которые идеально подчеркивают загар.

Обратите внимание и на патриотические идеи для маникюра, которые стали особенно популярны после полномасштабного вторжения РФ в Украину. С помощью такого покрытия украинки показывают, что гордятся свой страной и поддерживают ее.

Также в тренде сейчас маникюр с блестками в области лунки. Все зависит от цвета вашего любимого глиттера и яркости, которой вы хотите добиться.

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