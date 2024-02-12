Каждая девушка регулярно делает маникюр и покрытие. С гель-лаками все стало намного проще - можно менять покрытие раз в две или три недели и ни о чем не переживать.
Однако мастера маникюра предупреждают, что есть ряд гель-лаков, которые могут негативно отразиться на вашем здоровье.
Гель-лаки с истекшим сроком годности
Со временем свойства гель-лака ухудшаются, и покрытие может не держаться так долго, как ожидалось. Более того, испорченные гель-лаки могут вступить в бой с базовым покрытием, и тогда у вас получится "пятнистый" маникюр, а не равномерный.
Гель-лаки от неизвестных производителей
Лучше выбирать гель-лаки, которые производят известные бренды в неил-индустрии. А все потому что, покупая гель-лак от неизвестного производителя, вы можете столкнуться с рядом проблем, в том числе и с аллергией.
Гель-лаки с резким запахом
Гель-лак должен иметь приятный запах или же не иметь его вовсе. Если гель-лак имеет сильный и неприятный запах, это может указывать на то, что он содержит вредные химические вещества.
Гель-лаки без сертификата качества
Если производитель не предоставляет сертификат качества гель-лака, то это может говорить о том, что он не прошел испытания и может быть опасным для вашего здоровья. Будьте осторожны.
Гель-лаки с низкой ценой
Часто дешевые гель-лаки имеют низкое качество и дают плохое покрытие. Как результат - вы заплатите деньги за маникюр, но получите совсем не то, что хотели.