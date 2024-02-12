Если вы делаете покрытие гель-лаком, то стоит выбирать качественные материалы.

Каждая девушка регулярно делает маникюр и покрытие. С гель-лаками все стало намного проще - можно менять покрытие раз в две или три недели и ни о чем не переживать.

Однако мастера маникюра предупреждают, что есть ряд гель-лаков, которые могут негативно отразиться на вашем здоровье.

Гель-лаки с истекшим сроком годности

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Со временем свойства гель-лака ухудшаются, и покрытие может не держаться так долго, как ожидалось. Более того, испорченные гель-лаки могут вступить в бой с базовым покрытием, и тогда у вас получится "пятнистый" маникюр, а не равномерный.

Гель-лаки от неизвестных производителей

Лучше выбирать гель-лаки, которые производят известные бренды в неил-индустрии. А все потому что, покупая гель-лак от неизвестного производителя, вы можете столкнуться с рядом проблем, в том числе и с аллергией.

Гель-лаки с резким запахом

Гель-лак должен иметь приятный запах или же не иметь его вовсе. Если гель-лак имеет сильный и неприятный запах, это может указывать на то, что он содержит вредные химические вещества.

Гель-лаки без сертификата качества

Если производитель не предоставляет сертификат качества гель-лака, то это может говорить о том, что он не прошел испытания и может быть опасным для вашего здоровья. Будьте осторожны.

Гель-лаки с низкой ценой

Часто дешевые гель-лаки имеют низкое качество и дают плохое покрытие. Как результат - вы заплатите деньги за маникюр, но получите совсем не то, что хотели.

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