Галина Денисюк / скриншот Instagram

Для встречи Нового 2025 года, года Зеленой Деревянной Змеи, важно не только создать стильный образ, но и учесть символику и цвета, которые привлекут удачу и гармонию. Вот несколько рекомендаций от стилиста Галины Денисюк.

Главный цвет года - зеленый

Денисюк рекомендует выбирать изящные платья миди или макси длины в оттенках изумрудного, малахитового или травяного цвета.

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Дополните образ аксессуарами золотых оттенков, которые символизируют богатство и гармонию. Чтобы добавить изысканности, завершите образ зелеными туфлями или сумочкой в тон.

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Альтернативные цвета

Золотой - идеальный выбор для тех, кто хочет привлечь удачу и финансовый достаток. Коричневый, белый, синий - эти оттенки гармонично впишутся в новогодний вечер.

"Выберите коричневое платье с легкой текстурой или белый брючный костюм, чтобы выглядеть стильно и комфортно", - сообщила Денисюк в комментарии УНИАН.

скриншот Instagram

Аксессуары

Украшения в виде змеи - главный тренд сезона. Обратите внимание на золотые украшения или жемчуг, которые добавят элегантности. Массивный браслет или серьги станут стильным акцентом в вашем новогоднем образе.

Фасоны и детали

Облегающие платья, которые подчеркивают фигуру, придадут вашему образу утонченности, говорит стилист.

"Добавьте блестящих элементов - это может быть клатч, обувь или даже детали в макияже. Подберите платье с вырезом или разрезом, чтобы добавить шарма и грациозности", - добавила эксперт.

Макияж и прическа

Сделайте акцент на глазах с помощью золотых или изумрудных теней. Легкие волны или высокая прическа добавят изысканности. Добавьте золотистый хайлайтер, чтобы подчеркнуть свой праздничный образ.

скриншот Instagram

"Для встречи 2025 года важно не только выглядеть стильно, но и учитывать символику. Зеленый цвет - это цвет гармонии и процветания, поэтому рекомендую обратить внимание на платья в этом оттенке, дополнив их золотыми аксессуарами.А если хотите подчеркнуть роскошь, золотистый образ всегда будет выигрышным выбором. Не бойтесь экспериментировать с коричневыми, белыми или синими цветами. Главное, чтобы ваш образ подчеркивал вашу индивидуальность и создавал праздничное настроение", - отмечает Денисюк.

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