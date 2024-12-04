Встретьте 2025 год в гармонии со стилем, и год Зеленой Деревянной Змеи станет для вас счастливым!

Для встречи Нового 2025 года, года Зеленой Деревянной Змеи, важно не только создать стильный образ, но и учесть символику и цвета, которые привлекут удачу и гармонию. Вот несколько рекомендаций от стилиста Галины Денисюк.

Главный цвет года - зеленый

Денисюк рекомендует выбирать изящные платья миди или макси длины в оттенках изумрудного, малахитового или травяного цвета.

Видео дня

Дополните образ аксессуарами золотых оттенков, которые символизируют богатство и гармонию. Чтобы добавить изысканности, завершите образ зелеными туфлями или сумочкой в тон.

Альтернативные цвета

Золотой - идеальный выбор для тех, кто хочет привлечь удачу и финансовый достаток. Коричневый, белый, синий - эти оттенки гармонично впишутся в новогодний вечер.

"Выберите коричневое платье с легкой текстурой или белый брючный костюм, чтобы выглядеть стильно и комфортно", - сообщила Денисюк в комментарии УНИАН.

Аксессуары

Украшения в виде змеи - главный тренд сезона. Обратите внимание на золотые украшения или жемчуг, которые добавят элегантности. Массивный браслет или серьги станут стильным акцентом в вашем новогоднем образе.

Фасоны и детали

Облегающие платья, которые подчеркивают фигуру, придадут вашему образу утонченности, говорит стилист.

"Добавьте блестящих элементов - это может быть клатч, обувь или даже детали в макияже. Подберите платье с вырезом или разрезом, чтобы добавить шарма и грациозности", - добавила эксперт.

Макияж и прическа

Сделайте акцент на глазах с помощью золотых или изумрудных теней. Легкие волны или высокая прическа добавят изысканности. Добавьте золотистый хайлайтер, чтобы подчеркнуть свой праздничный образ.

"Для встречи 2025 года важно не только выглядеть стильно, но и учитывать символику. Зеленый цвет - это цвет гармонии и процветания, поэтому рекомендую обратить внимание на платья в этом оттенке, дополнив их золотыми аксессуарами.А если хотите подчеркнуть роскошь, золотистый образ всегда будет выигрышным выбором. Не бойтесь экспериментировать с коричневыми, белыми или синими цветами. Главное, чтобы ваш образ подчеркивал вашу индивидуальность и создавал праздничное настроение", - отмечает Денисюк.

Вас также могут заинтересовать новости: