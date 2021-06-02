Прозрачные и кожаные платья станут хитом этого сезона.

С наступлением жаркого сезона девушки впервые достают из гардеробов любимые летние платья. Лето - отличная пора для ярких нарядов и модных образов. Некоторые фасоны платьев прошлых годов уже совершенно неактуальны в этом сезоне. Другие забытые тренды вновь возвращаются на подиумы мировых брендов.

Прозрачные платья

Платья с прозрачными элементами уже несколько лет завоевывают мировые подиумы. Бренды Giambattista Valli, Christian Dior, Alberta Ferrett и многие другие представляют легкие платья из струящегося материала с прозрачными элементами. В некоторых моделях прозрачными являются лишь рукава и часть юбки, в других просвечивается даже белье. Выбирайте модель, в котором вы чувствуете себя комфортно.

Оверсайз

Длинные платья свободного кроя пользуются большим спросом стилистов. Такой наряд отлично сидит на любой фигуре и очень комфортный в ношении. Стилисты рекомендуют выбирать оверсайз-платье из натуральных материалов. Также такая модель хорошо смотрится с плоской обувью.

Платье-рубашка

Стильное платье-рубашка может иметь любую длину или фасон под ваш вкус. В моде модели прямого и трапециевидного кроя. Самой горячей новинкой этого лета станет платье-рубашка с опущенной линией плеч.

Яркие платья

Не бойтесь экспериментов! К летнему сезону на показах брендов на платья расцветают яркие краски, абстрактные узоры и крупные цветы. Стилисты также делают свои наряды ярче с помощью пышных рукавов, крупных элементов или цветных лент. Такое платье можно дополнить блестящими аксессуарами и модными туфлями.

Кожаные платья

Если кожаные платья кажутся вам вульгарными или безвкусными - Gabriela Hearst, Alexander McQueen и Sportmax могут развенчать этот миф. Платья из кожи или эко-кожи можно увидеть на многих летних показах 2021 года. Среди стильных нарядов самые разные модели: длинные, короткие, с драпировкой, с запáхом, облегающие и свободные.

Платье-комбинация

Платье в бельевом стиле на бретельке - одна из самых популярных моделей летнего сезона. Оно очень универсально в ношении. Сочетать платье-комбинацию можно с джинсовой курткой, рубашкой или футболкой под платьем. Выбор обуви для такого наряда также широкий. Стилисты не раз обращались к этому фасону в 2021 году.

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Автор: Екатерина Пулатова