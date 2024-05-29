Самая модная обувь на лето 2024 (фото)

Среди этих вариантов вы точно найдете что-то для себя.

Осталось всего несколько дней до лета, а это значит, чо модницы начинают пополнять свои запасы обуви на теплое время года. Чтобы вам легче было определиться с моделями, мы рассказываем, какие будут в тренде в этом сезоне.

Балетки

Балетки были на пике популярности несколько лет назад, а затем о них незаслуженно все забыли. Сейчас они вернулись на модный Олимп, однако в новых вариациях. Например, стильными будут балетки с застежкой и квадратным носом. Классические модели также можно носить. Они идеально сочетаются с платьями и даже джинсами.

Видео дня

Лоферы

Эта обувь не покидает модный Олимп уже несколько лет. Летом лучше выбирать более мягкую ткань, а вот от кожи стоит отказаться, чтобы ваши ножки не испытывали парниковый эффект.

Кеды

Любительницам спорта, удобства и практичности обязательно нужно иметь в своем гардеробе легкие кеды, которые не будут сковывать их движения, а наоборот будут помогать больше двигаться и добиваться своих целей.

Слингбэки

Босоножки с закрытым носом и открытой пяткой на маленькой каблуке идеально впишутся в ваш повседневный и даже праздничный образ. В этой обуви вы будете чувствовать себя максимально комфортно.

Босоножки

В новом сезоне выбирайте яркие босоножки на платформе. Обращайте внимание на удобство, чтобы вам было легко передвигаться. Не забывайте и о том, что в тренде леопардовый принт, поэтому обувь в такой расцветке будет выглядеть максимально стильно.

Вас также могут заинтересовать новости: