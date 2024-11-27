С чем носить угги: советы по стилю, которые помогут вам создать идеальный образ

Чтобы угги выглядели актуально и стильно, важно правильно сочетать их с другими элементами гардероба.

Угги — это не только тепло и комфорт, но и универсальный элемент зимнего гардероба. С правильным подходом вы сможете создать стильные образы для любого случая, подчеркнув свой уникальный вкус.

С чем модно носить угги?

С леггинсами и оверсайз-свитером

Это сочетание идеально подходит для повседневных прогулок. Леггинсы подчёркивают фигуру, а объёмный свитер добавляет расслабленности и стиля. Угги делают образ завершённым, придавая ощущение уюта. Дополните ансамбль тёплым шарфом или шапкой.

С юбками и платьями

Да, угги можно носить и с юбками! В зимний период выбирайте тёплые трикотажные платья или юбки миди. Добавьте плотные колготки или леггинсы для тепла. Этот контраст между женственностью и повседневным комфортом угг создаёт современный и модный образ.

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С пуховиками и куртками

Угги идеально сочетаются с объёмными верхними вещами, такими как оверсайз-пуховики или укороченные куртки. Чтобы добавить современности, выберите пуховик металлизированных оттенков или с необычным кроем. Такой образ будет выглядеть ярко и актуально.

С джинсами

Классический и беспроигрышный вариант — угги в сочетании с узкими джинсами. Наденьте зауженные скинни или джеггинсы, заправьте их в сапоги, чтобы создать уютный зимний образ. Дополните его длинным свитером или тёплым кардиганом. Для модного акцента выберите угги яркого цвета или с декоративными элементами, такими как пуговицы или мех.

С пальто

Для более элегантного образа сочетайте угги с длинным прямым пальто. Угги нейтральных оттенков, таких как бежевый или серый, подчеркнут сдержанность образа. Дополните его шарфом и объёмной сумкой, чтобы выглядеть стильно и практично.

Как выбрать угги для зимы 2025?

Цвета и текстуры. В этом сезоне популярны угги в ярких оттенках, таких как розовый, зелёный или оранжевый. Также в тренде модели с меховыми вставками, вышивкой или необычными материалами.

Высота сапог. Короткие угги остаются фаворитами, но высокие модели тоже возвращаются в моду, особенно в сочетании с юбками и платьями.

Угги с платформой. Если хотите добавить себе роста и модности, выбирайте модели на платформе или с утолщённой подошвой.

Совет: не сочетайте угги с классическими строгими элементами гардероба, такими как костюмы или офисные брюки, а также избегайте слишком ярких или массивных аксессуаров, которые могут сделать образ перегруженным.

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