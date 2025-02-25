С чем носить лоферы этой весной: стильные комбинации 2025 года

Смело сочетайте их с разными вещами и создавайте трендовые "луки".

Лоферы – это не просто удобная обувь, а настоящий маст-хэв весны 2025 года. Эти стильные, универсальные и элегантные модели идеально подходят как для повседневных образов, так и для офисных или вечерних нарядов. Разбираемся, с чем носить лоферы этой весной, чтобы выглядеть стильно и современно.

Лоферы + джинсы

Лоферы отлично смотрятся с прямыми или укороченными джинсами. Весной 2025 года особенно актуальны модели с высокой посадкой и слегка свободным кроем. Дополните образ базовым топом, рубашкой или объемным кардиганом – и получите стильный городской лук.

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Лоферы + костюм

Для офисного или делового стиля сочетайте лоферы с брючными костюмами. В этом сезоне актуальны оверсайз-пиджаки и широкие брюки, которые в дуэте с минималистичными лоферами создают стильный и современный образ.

Лоферы + платья

Лоферы идеально вписываются в женственные и романтичные образы. В этом сезоне сочетайте их с воздушными платьями, длины миди или макси. Добавьте стильную сумку и тренч, и ваш образ будет выглядеть элегантно и свежо.

Лоферы + мини-юбка

Весной 2025 мини-юбки снова на пике популярности! Сочетайте их с лоферами и высокими носками, создавая актуальный preppy-стиль. Такой образ смотрится смело, но в то же время стильно.

Лоферы + шорты

Да, лоферы можно носить и с шортами! Главное — выбирать бермуды или классические шорты длиной чуть выше колена. Добавьте структурированную рубашку или жакет – и ваш образ готов!

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