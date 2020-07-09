Как сделать слайм в домашних условиях – простые инструкции

Один из самых распространенных вариантов игрушек - это классический антистресс в виде мячика.

Слайм или лизун – популярное развлечение не только среди детей, но и среди взрослых, которые хотят избавиться от стресса и размять пальцы. Эту субстанцию можно купить во многих магазинах, но самым безопасным вариантом всегда останется изготовление своими руками по простым рецептам слайма.

Рецепт слайму без клея

Существует несколько способов, как сделать слайм без клея. Для этого вам понадобится 100 мл шампуня, 100 мл воды, 200 г крахмала и краситель по желанию.

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В пластиковую или стеклянную емкость высыпьте крахмал, налейте воду и перемешайте, чтобы не было комков. Добавьте шампунь и краситель. Размешайте. Закройте емкость крышкой или пленкой и поставьте в холодильник на 12 часов.

Другой рецепт слайма без клея заключается в добавлении 1,5 столовой ложки зубной пасты, 2,5 столовой ложки муки, 2 столовых ложек жидкого мыла. Для этого надо размешать зубную пасту и мыло без комочков, перемешать смесь и сбрызнуть ее водой.

Рецепт слайма без тетрабората

Тетраборат – вторая по популярности составляющая классического лизуна. Она продается в аптеках без рецепта и в магазинах с хозяйственными товарами. Если же ее нет под рукой – не беда. Обойтись можно и без тетрабората.

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Для этого вам понадобится 50 г клея ПВА, 1 столовая ложка пищевой соли, 100 мл воды, краситель по желанию.

Смешайте клей с половиной нормы воды, добавьте краску. В оставшейся воде, разведите соду и смешайте со смесью. Перемешайте.

Баттер-слайм: как сделать слайм в домашних условиях

Баттер-слайм - это очень нежный лизун, который по текстуре напоминает мягкое масло. Повторить рецепт такого слайма не составит труда.

Понадобятся: легкий пластилин, клей ПВА - 120 г, пена для бритья - 1 флакон, детская присыпка и крахмал - примерно по 50 г, крем для рук и шампунь - по 20-30 г, краситель - по желанию, тетраборат натрия.

Сначала смешайте в однородную массу клей и пену, а затем добавьте сухие ингредиенты. Как только идеально вымесите заготовку, влейте в эту же емкость крем и шампунь. Снова все тщательно перемешайте.

Если используете краситель, добавляйте его на этом этапе. Лучше всего, если он по цвету будет совпадать с используемым пластилином.

Далее слайм необходимо сгустить. Для этого разведите тетраборат натрия водой и понемногу добавляйте к остальным продуктам. Когда получите необходимую консистенцию, перемешайте заготовку руками. Аккуратно вымесить пластилин в слайм до однородности с помощью рук. Теперь можете наслаждаться легкой текстурой этого лизуна.

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Самый популярный рецепт слайма

Один из самых распространенных вариантов игрушек - это классический антистресс в виде мячика. Для его изготовления понадобятся: качественная воздушный шарик, мука или крахмал, пустая бутылка (или пластиковая воронка), деревянная палочка, ножницы, любые элементы декора.

Далее формируйте игрушку-антистресс так: несколько раз надуйте и сдуйте шарик, чтобы она стала более эластичной.

Чтобы хорошо набить шарик мукой, используйте бутылку. Аккуратно отрежьте верхушку бутылки, создавая тем самым своеобразную воронку. Затем натяните шарик на горлышко и осторожно высыпьте сухие ингредиенты внутрь, проталкивая их с помощью деревянной палочки. Аккуратно снимите шар и свяжите его в крепкий узел. Край, что торчит, обрежьте ножницами.

Задекоруйте игрушку на свой вкус. Детям особенно понравится рисовать на шарике забавные лица. Игрушку можно сразу же смело использовать и хранить в любом удобном месте.

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