Пришло время перебирать свой гардероб и менять его на осенний. Сегодня УНИАН расскажет, какие вещи без капли сожаления можно выбросить на помойку.

Любительницы шоппинга и модных вещей активно следят за модными трендами. Но среди них есть и те, кому очень сложно расставаться с любимыми вещами, даже если они вышли из моды. УНИАН предлагает вам ознакомиться с вещами, которые стали антитрендом осени 2022, чтобы избавиться от них без капли сожаления.

Рваные джинсы

Еще несколько лет назад рваные джинсы были на пике популярности. Но сейчас в тренде лаконичность и выдержанность, поэтому от такого фасона лучше отказаться, чтобы не делать образ дешевым и безвкусным.

Приталенные жакеты

Последнее время в тренде оверсайз крой. Поэтому в новом сезоне лучше присмотреться к более свободным моделям. А вот от приталенных жакетов лучше отказаться.

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Натуральные шубы

Сейчас многие модницы выступают за экологичность. В связи с последними трендами от "животных" вещей стоит все же отказаться. Если уж очень хочется надеть шубу, то выбираейте искусственный мех. И помните: чем моложе девушка, тем из более простого меха должна быть на ней шуба.

Сумки на поясе

Сумки на поясе и на обуви - это еще один антитренд, который сделает ваш образ безвкусным. Замените их на более актуальные модели.

Жилеты

Жилеты, особенно дутые, лучше заменить на актуальный и лаконичный тренч, который можно сочетать практически с любым стилем одежды.

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