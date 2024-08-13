Сразу минус 10 лет: модные омолаживающие стрижки после 50 для полного лица

Женские короткие стрижки после 50 лет должны скрывать возраст и лишние килограммы.

Вне зависимости от возраста, женщина всегда хочет быть самой обаятельной и привлекательной, однако не всегда получается добиться этого результата без дополнительных усилий. УНИАН рассказывает, какие женские короткие стрижки после 50 лет решат сразу несколько проблем.

Почему лучше выбирать именно короткие женские стрижки

Многие дамы за 40, тем более - за 50 лет, склонны состригать волосы. Причиной этому, чаще всего, является изменение структуры волос. С возрастом они меняются - могут стать реже, тоньше, непослушнее, вдруг выпрямиться или завиться, начать хуже укладываться в прическу. Так что, для многих дам, у которых совершенно нет времени на укладку, короткие стрижки - лучший вариант.

Омолаживающая стрижка после 40 и 50 лет не может быть выбрана только по картинке, нужно учитывать следующие факторы:

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форму лица;

структуру и густоту волос;

цвет локонов.

Последний пункт особенно интересен - парикмахеры-колористы уверены, что вне зависимости от выбранной стрижки более светлый цвет волос всегда омолаживает. Даже если вы не хотите полностью краситься в блонд, попробуйте остановиться на русых оттенках или сделать какую-нибудь модную технику с переходом оттенка (шатуш, балаяж, мелирование).

Омолаживающие стрижки для женщин за 50 - варианты

Как мы уже сказали, омолаживающие женские короткие стрижки после 40 лет (а также после 50 и даже 60) должны подходить вашему типу внешности. Именно поэтому лучше всего посоветоваться с парикмахером после того как выберете наиболее понравившийся вариант прически. Среди всех возможных, стилисты назвали идеальные женские стрижки для полного лица, которые помогут "сбросить" не только годы, но и килограммы.

Пикси

Самая популярная омолаживающая стрижка после 50 - это пикси, потому что с помощью нее можно радикально повлиять на форму лица. Пикси стригут, убирая волосы на затылке и висках, оставляя на макушке, за счет этого создается дополнительный объем сверху, но исчезает по бокам и сзади. Стрижка пикси для полных лиц может быть с челкой и без - в зависимости от ваших предпочтений и типажа.

Боб

Вторая по популярности омолаживающая стрижка после 40 и 50 лет - боб-каре. Она универсальна, зачастую не требует укладки и помогает сместить акцент с лица на волосы. Может быть с челкой или без, короче или длиннее, с филированными концами или прямым срезом - любой вариант допустим и красив по-своему.

Бикси

Бикси - это сочетание пикси и боба, где от пикси берется форма, а от боба - длина. Некоторые стилисты называют ее рваным или многослойным бобом, но все-таки, это - бикси. Благодаря такой стрижке можно не только убрать лишние годы, но и добавить образу игривости.

Классическое каре

Вы не ошибетесь, если выберете каре - эта классика будет вечной. Стрижка может быть любой длины, также с челкой или без, но каре абсолютно всегда молодит, и это правда. Главное, что должен сделать ваш парикмахер - подобрать самую удачную форму даже такой простой стрижки.

Если вы ищете омолаживающие стрижки на средние волосы, то наиболее удачным вариантом окажется каскад. Этот тренд 90-х и сейчас возвращается в моду, поэтому когда нужно сохранить длину, но омолодить лицо и добавить объема, каскад приходит на помощь любому мастеру.

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