Ольга Коваль пришла в дорогих украшениях.

Народный депутат Украины Ольга Коваль пришла в Верховную Раду в дорогих украшениях.

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Об этом сообщает strana.ua.

На шею она надела подвеску от Tiffany, стоимостью $10 500. Украшение сделано из платины и бриллиантов. Также она надела серьги-пусеты бренда Van Cleef & Arpels. Их стоимость достигает $3 950.

Если подсчитать стоимость всех украшений депутата, то получается $14 450 (406 334 грн).

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Автор: УНИАН