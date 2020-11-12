Ольга Коваль / фото УНИАН
Народный депутат Украины Ольга Коваль пришла в Верховную Раду в дорогих украшениях.
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Об этом сообщает strana.ua.
На шею она надела подвеску от Tiffany, стоимостью $10 500. Украшение сделано из платины и бриллиантов. Также она надела серьги-пусеты бренда Van Cleef & Arpels. Их стоимость достигает $3 950.
Если подсчитать стоимость всех украшений депутата, то получается $14 450 (406 334 грн).
Депутат показала украшения / strana.ua
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