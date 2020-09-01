Тату на вещах выглядит оригинально.

Одежда с тату - это сейчас тренд. Все просто... Вещь сделана в нюдовых цветах, которые отлично сочетаются с цветом вашей кожи. На нее наносят разные рисунки в виде татуировок.

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В итоге вы надеваете, так сказать, вторую кожу. Но более оригинальную. На рынке сейчас есть множество предложений - от перчаток до боди. Вряд ли вы у многих найдете такую вещь, поэтому не стесняйтесь и смело пробуйте составлять "луки".

Стоит отметить, что такая вещь в цельном образе должна быть одна. Не стоит искать комбинезоны в таком стиле. Отдайте предпочтение боди с длинным рукавом. Наденьте его под джинсы или брюки. Или под юбку и каблуки. Вариантов много. Главное, подбирать со вкусом.

Также вы можете приобрести перчатки с тату или рукав. Такая вещь будет интересно смотреться, так как издалека будет казаться, что у вас действительно аккуратные тату.

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Автор: Диана Могилевич