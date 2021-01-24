Главный тренд 2020 в одежде / ua.depositphotos.com
В 2020 году главным трендом были топы и бра. Мало того, что они смотрятся очень стильно, так еще и оголяют слегка животик. Таким образом красотки могли похвастаться своим прессом.
Читайте такжеИзвестная модель показала трендовый образ с юбкой
Стоит отметить, что такой элемент гардероба выглядит очень сексуально. Его стоит надевать под рубашки или жакеты, чтобы завершить модный образ. Кроме того, их можно сочетать с разными стилями.
В 2021 году топы и бра вновь будут актуальными. Поэтому можете смело их закупать в нескольких количествах.
Модный топ / pinterest.com
Модный топ / pinterest.com
Модный топ / pinterest.com
Модное бра / pinterest.com
Модное бра / pinterest.com
Модное бра / pinterest.com
Другие новости УНИАН:
- Назван самый популярный принт 2021 года
- Инаугурация Джо Байдена: какие костюмы выбрали первые лица (фото)
- Мегастильный костюм с "гусиной лапкой": подсматриваем у Джей Ло
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram