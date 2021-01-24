Это главный тренд 2020 года.

В 2020 году главным трендом были топы и бра. Мало того, что они смотрятся очень стильно, так еще и оголяют слегка животик. Таким образом красотки могли похвастаться своим прессом.

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Стоит отметить, что такой элемент гардероба выглядит очень сексуально. Его стоит надевать под рубашки или жакеты, чтобы завершить модный образ. Кроме того, их можно сочетать с разными стилями.

В 2021 году топы и бра вновь будут актуальными. Поэтому можете смело их закупать в нескольких количествах.

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Автор: Диана Могилевич