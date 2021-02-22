Уже несколько сезонов деним является одним из самых популярных.

Каждый сезон появляется около 160-200 трендов. А вот деним остается неизменным лидером.

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Джинсовый total-look подойдет как для прогулки, так и для романтического свидания. Главное понимать, что с чем сочетать. Если под джинсы и курточку вы наденете кроссовки или кеды, то образ получится в стиле casual.

Если же вы разбавите такой total-look босоножками или лодочками на высоком каблуке, то на выходе получите более романтический "лук". Также важно помнить, что приталенные вещи уже устарели, а это значит, что лучше выбрать себе оверсайз. С помощью такого кроя можно скрыть несколько лишних сантиметров на талии и бедрах, а также сделать образ более свободным и комфортным.

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Автор: Диана Могилевич