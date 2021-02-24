Розовый цвет не только яркий, но и символический.

Розовый цвет вернулся в моду, особенно его оттенок - фуксия. Этот цвет очень символический. Он является одним из главных оттенков ЛГБТ-сообщества.

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Если говорить о сезоне весна-лето, то обувь такого цвета будет идеально смотреться на ботинках и босоножках.

Но здесь важно помнить, что розовый сочетается не со всеми цветами. Лучше всего обувь такого цвета надевать под одежду синего, салатового, черного, серого, белого цветов.

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Автор: Диана Могилевич