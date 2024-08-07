Названы вещи на осень-2024, которые будут самыми модными (фото)

В этой подборке вы найдете стильные образы.

До начала осени осталось меньше месяца, а это значит, что уже самое время подготовиться к более прохладной погоде и собрать стильный гардероб, подходящий под этот сезон.

Что же нам навеивает высокая мода? Давайте разбираться.

Стиль 20-х

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Это может быть элегантное платье, которое напоминает эпоху 20-х. Не пренебрегайте пайетками, перьями и другими "изюминками" стиля тех годов. Этой осенью в них вы будете выглядеть потрясающе.

Ода Олимпийским играм

Речь идет о спортивной одежде. Таким образом вы не только отдадите дань украинским спортсменам, взявшим "золото" на Олимпийских играх в Париже, но и будете достаточно стильными. Главное преимущество этого стиля - комфорт и свобода.

Садовая тематика

Все те же цветочки и овощи на вещах будут в тренде. Это своеобразное воссоединение с природой и проявление уважения к ней. Выбирая такие принты, вы делаете свой образ романтичнее и экологичнее.

Прозрачность

Если вы думали, что прозрачные вещи далеко в прошлом, то нет. Этой осенью они вернутся на модный Олимп и будут едва ли не на каждой стильной девушке.

Тело

Вещи с принтами, подчеркивающие тело через мышцы, кожу и плоть, снова будут на полках в модных бутиках. Обратите на них внимание, если хотите подчеркнуть свою сексуальность и женственность.

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