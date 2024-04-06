Этот стиль пришел к нам из 60-х.

В 1960-х годах на пике популярности был стиль библиотекаря, а сейчас он трансформировался и готов внедриться в образ всех модниц. Рассказываем, в чем его особенность и какие вещи могут его отобразить.

Юбка-карандаш

Юбка-карандаш длины миди в темных оттенках - серый, черный, темный шоколад - идеально подходит для образа библиотекаря. Она строгая, но в то же время может подчеркнуть вашу фигуру.

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Вязаная жилетка

Многие думают, что вязаная жилетка - это зимняя одежда, однако есть более легкие варианты на лето. Поэтому не стоит игнорировать эту модную вещь только из-за страха "свариться" в ней. А вот комбинировать ее можно с поло, блузкой или гольфом.

Свитшот

Если вы хотите немного актуализировать образ библиотекаря, то можете вместо вязаной жилетки надеть яркий свитшот. Он идеально сочетается с кедами.

Туфли

Лаконичные туфли - еще одна вещь, которую всегда можно заметить на библиотекарях. В данном случае важно помнить о цвете колготок или гольфов. Например, под черную обувь надевают темные колготки или белые гольфы, а под белую обувь - только светлые колготки.

Очки

Вы когда-то видели сотрудника библиотеки без очков? Думаем, нет. Этот аксессуар не только спасает их глаза во время постоянно чтения, но и выглядит достаточно стильно.

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