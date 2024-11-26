Модные пуховики на зиму 2025: они подойдут каждой (фото)

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Зима 2025 обещает быть стильной и уютной благодаря актуальным моделям пуховиков, которые сочетают комфорт, функциональность и современные тенденции. Этот незаменимый элемент зимнего гардероба обретает новые формы, материалы и акценты, которые помогут вам выделиться в холодное время года.

Тренды зимних пуховиков 2025

Оверсайз

Свободный крой остаётся фаворитом этой зимы. Модели оверсайз не только согревают, но и позволяют легко комбинировать их с многослойными образами. Особенно популярны пуховики с объёмными воротниками и капюшонами, которые добавляют образу эффектности.

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Металлизированные ткани

Серебристые, золотистые и бронзовые пуховики завоевали подиумы. Они придают образу футуристичный стиль и прекрасно сочетаются как с повседневной одеждой, так и с вечерними нарядами. Металлизированные оттенки подойдут тем, кто хочет быть в центре внимания.

Модели с поясами

Пуховики с акцентом на талии становятся маст-хэвом этой зимы. Пояса создают женственный силуэт и помогают подчеркнуть фигуру, не теряя при этом функциональности. Такие модели подойдут для создания как элегантных, так и повседневных образов.

Яркие цвета и принты

Зима 2025 уходит от традиционных тёмных тонов. В тренде — насыщенные цвета: изумрудный, кобальтовый, малиновый и солнечно-жёлтый. Также популярны геометрические и абстрактные принты, которые делают пуховик главным акцентом образа.

Эко-пуховики

Мода на экологичность продолжается. Всё больше брендов предлагают модели из переработанных материалов с использованием синтетического наполнителя, который по теплоте не уступает натуральному. Эко-пуховики — это не только тренд, но и вклад в заботу о планете.

Как выбрать модный пуховик?

Учитывайте климат. Для холодных регионов подойдут удлинённые модели с густым наполнителем, а для мягкой зимы можно выбрать более лёгкие варианты.

Обратите внимание на детали. Меховые вставки, контрастные молнии и нестандартные крои помогут выделиться.

Комбинируйте с базовыми вещами. Пуховики хорошо смотрятся с трикотажными платьями, джинсами, свитерами и ботинками на массивной подошве.

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