УНИАН собрал подборку трендовых причесок.

Прическа - это неотъемлемый атрибут полноценного образа. Какую прическу сделать этим летом, чтобы выглядеть на все сто - читайте в материале УНИАН.

Эффект мокрых волос

Эта прическа подойдет для вечернего образа. Для повседневных выходов лучше подобрать другой вариант. Эффект мокрых волос делается с помощью геля. Вам нужно помыть волосы, слегка их высушить и нанести гель.

Низкий хвост

Перед тем как делать низкий хвост, сделайте пробор. Затем выделите одну прядь снизу и обмотайте ею хвост. После этого закрепите прическу невидимкой.

Героиновый шик

Ранее в тренде были голливудские волны, сейчас же на пике популярности легкие, или как их еще называют - героиновый шик. Для такой прически можно использовать, например, специальные фены с разными насадками. Если вам нужен более легкий вариант, тогда воспользуйтесь плойкой.

Высокий пучок

С такой прической вам точно не будет жарко. Высокий пучок делается очень просто. А если вы достанете несколько прядок, чтобы добавить образу небрежности, то будете звездой.

Косички

Этот вариант подойдет больше тем девушкам, которые хотят выглядеть более молодежно. Сделайте несколько афрокосичек и наслаждайтесь образом.

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