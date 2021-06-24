Останавливать свой выбор нужно на той модели, которая не только нравится визуально, но и отлично “сидит” по фигуре.

Подбирать платье на выпускной можно бесконечно - многообразие вариантов впечатляет. Ежегодно девушки подходят к этому процессу ответственно, составляя единый образ - от маникюра до аксессуаров.

Платья на выпускной 2021: какой цвет выбрать

Модные дома в один голос кричат, что в этом сезоне отсутствуют какие-либо ограничения по цветовой гамме. Купить выпускное платье можно и в нежных пастельных оттенках, и в насыщенных ярких тонах. Всё зависит лишь от вашего цветотипа и собственных предпочтений:

Роскошный красный

Элегантный черный

Интригующий синий

Загадочный изумрудный

Нежный пастельный

Короткие платья на выпускной или длинные: ТОП 3 варианта Модная длина платья на выпускной в этом сезоне - это:

Чуть выше колена

“Малет”

“В пол”

Ультракороткие модели остались в прошлом, поэтому, если хотите подчеркнуть стройные ноги, не обязательно покупать кричащее мини.

Выпускные платья 2021 - выбираем фасон

Если вы хотите блистать на одном из самых главных праздников в жизни, то обращайте внимание на необычный декор. Это может быть платье “макси” с открытой спиной, “мини” с пышной многослойной юбкой, цветочный принт или глубокий вырез в форме буквы V.

Девушкам, которые ищут необычные вечерние платья на выпускной, предлагаем наряды, вышитые золотистыми или серебряными нитями. Альтернативный вариант - мерцающие блестки или пайетки.

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Автор: Кристина Кащавцева