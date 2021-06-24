Подбирать платье на выпускной можно бесконечно - многообразие вариантов впечатляет. Ежегодно девушки подходят к этому процессу ответственно, составляя единый образ - от маникюра до аксессуаров.

Выпускное платье 2021

Платья на выпускной 2021: какой цвет выбрать

Модные дома в один голос кричат, что в этом сезоне отсутствуют какие-либо ограничения по цветовой гамме. Купить выпускное платье можно и в нежных пастельных оттенках, и в насыщенных ярких тонах. Всё зависит лишь от вашего цветотипа и собственных предпочтений:

Роскошный красный

Красивые платья 2021
Красное платье на выпускной

Элегантный черный

Черное длинное платье
Мини платье 2021

Интригующий синий

Синее платье для выпускного
Образ на выпускной 2021

Загадочный изумрудный

Зеленое платье
Короткое изумрудное платье

Нежный пастельный

Наряд на выпускной
Шифоновое платье

Короткие платья на выпускной или длинные: ТОП 3 варианта

Модная длина платья на выпускной в этом сезоне - это:

Чуть выше колена

Платье с плиссированной юбкой

“Малет”

Платье, укороченное спереди

“В пол”

Платье с цветочным принтом

Ультракороткие модели остались в прошлом, поэтому, если хотите подчеркнуть стройные ноги, не обязательно покупать кричащее мини.

Выпускные платья 2021 - выбираем фасон

Если вы хотите блистать на одном из самых главных праздников в жизни, то обращайте внимание на необычный декор. Это может быть платье “макси” с открытой спиной, “мини” с пышной многослойной юбкой, цветочный принт или глубокий вырез в форме буквы V. 

Золотистое платье
Серебристое платье

Девушкам, которые ищут необычные вечерние платья на выпускной, предлагаем наряды, вышитые золотистыми или серебряными нитями. Альтернативный вариант - мерцающие блестки или пайетки.

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Автор: Кристина Кащавцева