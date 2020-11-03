Андре Тан рассказал, как сделать осенний образ ярким и эффектным.

Привычный осенний гардероб часто состоит из скучных и однообразных предметов одежды. Известный украинский стилист Андре Тан рассказал, как сделать образ более ярким и запоминающимся. Своими советами он поделился в Инстаграме.

Купите яркую сумку

Простая черная сумка уже давно наскучила. Яркая сумочка необычного цвета поможет разнообразить даже самый простой образ. Цветную сумку можно носить с однотонной и нейтральной одеждой. Так в вашем образе появится яркий акцент.

Выбирайте цветную обувь

Черная обувь уже никого не удивляет. Если ваш образ кажется вам скучным и однообразным - попробуйте обувь разных цветов. В моде сейчас ботинки коричневого, темно-зеленого и бежевого цветов.

Кожаные брюки - новый тренд

Черные джинсы - не единственная универсальная вещь гардероба. Очень модными сейчас считаются широкие кожаные брюки пастельных оттенков (песочный, розовый, мятный, бледно-желтый и голубой). Носить такие штаны можно с вязаными свитерами, водолазками, рубашками.

Откажитесь от черных колготок

Колготки бежевого или коричневого цвета подчеркнут контуры ваших ног и привлекут к ним внимание. В моде также капроновые колготки с узорами и схемами, а носить их стоит с однотонной юбкой чтобы не перегружать образ.

Выбирайте верхнюю одежду с принтом

Пальто или плащ с принтом добавит красок в ваш образ и обратят на вас внимание. Попробуйте верхнюю одежду с горошком или узорами-лапками. Наиболее модным в этом сезоне считается принт в клеточку - такие пальто выглядят потрясающе.

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Автор: Екатерина Пулатова