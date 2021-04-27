Кожаные комбинезоны резко вошли в моду.

Сейчас в тренде кожаные комбинезоны, которые не только создают эффект второй кожи, но еще и элегантно подчеркивают изгибы тела.

Так, мировые звезды уже вовсю выходят в свет в таких нарядах. Например, Кендалл Дженнер продемонстрировала коричневый комбинезон без бретелек. Дополнила она его коричневыми босоножками с квадратным носом.

А вот Хейли Бибер предпочла надеть черный кожаный комбинезон с трендовыми бретельками через шею и с элементами портупеи. Также она примерила черные лодочки и взяла сумку-мешок с трендовым принтом зебры.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич