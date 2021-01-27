Сейчас в тренде брючные костюмы.

Народные депутаты Украины пришли на заседание Верховной Рады в трендовых образах, за которыми сейчас гоняются все модницы.

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Брючные костюмы сейчас как никогда актуальны. Они делают силуэт более изящным. При этом с их помощью можно скрыть несколько лишних сантиметров. Но подходить к выбору такого костюма нужно с умом.

Например, если у вас есть лишний вес, то лучше выбирать такие костюмы свободного кроя или оверсайз. Что касается цвета, то лучше отдать предпочтение более спокойным или черному. Важно помнить, что серый, белый и красный полнит. Кстати, присмотритесь к клетке. Она сейчас мегапопулярная.

Если же проблем с фигурой у вас нет, тогда можете спокойно надевать костюмы более броских цветов и более приталенный. Но все же не стоит забывать, что облегающие вещи уже не в тренде.

Также одним из самых популярных сейчас образов является total-black. Мало того, что это достаточно благородный и универсальный цвет, так он еще и визуально делает вас худее на несколько размеров.

Мы не можем обойти стороной и верхнюю одежду. Пальто, тренчи и дутые курточки - это маст-хэв каждой модницы. Особенно стильно смотрятся пальто прямого кроя или оверсайз.

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Автор: Диана Могилевич