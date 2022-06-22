Мы уже знаем несколько вариантов юбок, которые идеально подойдут для повседневной носки.

Юбка - это женственный элемент гардероба, который придает образу грациозности, сексуальности и легкости. А главное то, что в них совсем не жарко летом, когда солнце прямо-таки печет.

Мини-юбка

Этот вариант подойдет девушкам с идеальной фигурой и стройными ножками. Мини-юбки оголят нижнюю часть вашего тела, и сделают образ более соблазнительным. В идеале их нужно сочетать с кроссовками или кедами, каблуки лучше оставить для других фасонов.

Юбка с разрезом

Юбки длины миди с высоким разрезом уже давно покорили сердца всех модниц. В прошлом году такая юбка была едва не у каждой девушки. В этом сезоне она не уступает лидерство, и все так же будет на пике популярности.

Шелковые юбки

Романтичные юбочки с интересным принтом - идеальный вариант на выход и не только. Их можно комбинировать с любым верхом и обувью.

Юбка на запах

Еще один легкий и стильный вариант на лето. Когда вы в ней просто стоите, она прикрывает ваши ножки. Но при ходьбе, они будут слегка приоткрываться. Будьте уверены, что в такой юбке вы точно не останетесь без внимания.

Джинсовая юбка

Это более спортивный вариант юбки, который подойдет для повседневной носки. Под нее можно обувать кеды, босоножки, мюли и другую обувь. Но о каблуках в данном случае стоит забыть.

Вас также могут заинтересовать новости: