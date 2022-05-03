Вчера, 2 мая, состоялся бал Института костюма Met Gala.

2 мая селебрити собрались в нью-йоркском Метрополитен-музее на бал Института костюма Met Gala. Темой вечера был "позолоченный гламур", поэтому звезды блистали в ярких образах.

Ким Кардашьян позировала на красной дорожке в платье-рыбке на бретельках, облегающем сверху и расклешенном снизу. Кроме того, модель надела блондинистый парик и сделала хвост. В таком образе ей удалось подчеркнуть свои сочные формы.

Актриса Оливия Родриго появилась в длинном платье с высоким разрезом на бедре. Его "изюминкой" стали необычные рукава, которые спадали с плеч актрисы. А пикантности образу добавили открытое декольте и стройная обнаженная ножка.

Джиджи Хадид предстала на публике в очень необычном наряде - красные лакированные штаны, корсет в тон и дутый пуховик со шлейфом. Этот образ стал одним из самых ярких, несмотря на то, что Джиджи не соблюдала тематику вечера.

Эпатажная Карди Би была "золотой" королевой вечера. От ее приталенного платья, усыпанного "золотом", невозможно оторвать глаз. Дополнила она образ массивным колье.

А вот модельер Донателла Версаче позировала в достаточно элегантном платье на тонких бретельках. Сочетание голубого и золотого цветов очень выигрышно смотрелось, особенно под ее блондинистые локоны.

Модель Эмили Ратаковски впервые за долгое время появилась на светском мероприятии. Для выхода в свет она подобрала мини-платье со шлейфом, напоминающий хвост павлина.

Певица Камила Кабельо надела элегантный и выдержанный белый костюм - топ на завязках и юбку длины макси. Выглядит звезда потрясающе.

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