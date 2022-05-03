Донателла Версаче / instagram.com/donatella_versace

2 мая селебрити собрались в нью-йоркском Метрополитен-музее на бал Института костюма Met Gala. Темой вечера был "позолоченный гламур", поэтому звезды блистали в ярких образах.

Ким Кардашьян позировала на красной дорожке в платье-рыбке на бретельках, облегающем сверху и расклешенном снизу. Кроме того, модель надела блондинистый парик и сделала хвост. В таком образе ей удалось подчеркнуть свои сочные формы.

Ким Кардашьян / instagram.com/kimkardashian

Актриса Оливия Родриго появилась в длинном платье с высоким разрезом на бедре. Его "изюминкой" стали необычные рукава, которые спадали с плеч актрисы. А пикантности образу добавили открытое декольте и стройная обнаженная ножка.

Оливия Родриго / instagram.com/donatella_versace

Джиджи Хадид предстала на публике в очень необычном наряде - красные лакированные штаны, корсет в тон и дутый пуховик со шлейфом. Этот образ стал одним из самых ярких, несмотря на то, что Джиджи не соблюдала тематику вечера.

Джиджи Хадид / instagram.com/donatella_versace

Эпатажная Карди Би была "золотой" королевой вечера. От ее приталенного платья, усыпанного "золотом", невозможно оторвать глаз. Дополнила она образ массивным колье.

А вот модельер Донателла Версаче позировала в достаточно элегантном платье на тонких бретельках. Сочетание голубого и золотого цветов очень выигрышно смотрелось, особенно под ее блондинистые локоны. 

Карди Би и Донателла Версаче / instagram.com/donatella_versace

Модель Эмили Ратаковски впервые за долгое время появилась на светском мероприятии. Для выхода в свет она подобрала мини-платье со шлейфом, напоминающий хвост павлина.

Эмили Ратаковски / instagram.com/emrata

Певица Камила Кабельо надела элегантный и выдержанный белый костюм - топ на завязках и юбку длины макси. Выглядит звезда потрясающе.

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