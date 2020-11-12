В холодное время уход за жирным типом волос особенно актуален. Предлагаем вам несколько рецептов проверенных масок, которые помогут вашим волосам пережить холода.

В холодное время года приходится носить шапки. Обладательницы жирного типа волос прекрасно знают: надела шапку - попрощайся с объемом и пышностью. Волосы под шапкой очень быстро пачкаются и начинают предательски блестеть, особенно у корней.

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Конечно можно мыть голову каждый день, но от этого сильно иссушаются кончики волос. На помощь придут маски.

Горчичная маска для волос

Эта маска весьма эффективно помогает контролировать жирность кожи головы. А еще она стимулирует рост волос. Однако следует быть осторожной: если маска будет жечь - немедленно смывай, все-таки горчица достаточно агрессивное средство.

2 ст. л. сухой горчицы развести с 4 ст. л. теплой воды, добавить 3 ст. л. глины. Как вариант, маску также можно обогатить чайно ложкой меда и лимонного сока.

Маску рекомендуется держать на голове порядка 40 минут, а затем смыть шампунем. Но помни, жжёт - смывай!

Травяная маска для жирных волос

Взять по чайной ложке сушеных шишек хмеля, травы лопуха и цветков календулы (все эти травы ты можешь купить в аптеке). Полученную смесь залить стаканом кипятка, накрыть крышкой и оставить до полного остывания.

Настой нанести на волосы, втирая в кожу. Оставить на 20-30 минут, пока волосы не начнут подсыхать. Затем смыть шампунем.

Маска с уксусом для жирных волос

Столовую ложку натурального обязательно яблочного уксуса смешать с таким же количеством теплой воды. Добавить 5 капель эфирного масла чайного дерева.

Маску нанести на корни волос и кожу. Оставить на 15 минут. Смыть просто водой.

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Автор: Екатерина Лиманская