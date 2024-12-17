Маникюр на зиму 2025: вы покорите абсолютно всех (фото)

В этой подборке вы найдете классные варианты для себя.

Главные тренды зимнего нейл-дизайна объединяют роскошь, естественность и эффектные акценты, которые не оставят никого равнодушным. Скорее узнайте, что в тренде.

Металлический блеск и хром

Холодная палитра зимы идеально сочетается с трендовым металлическим покрытием. Хромированные ногти в серебряных, золотых и жемчужных оттенках станут хитом сезона. Такой маникюр выглядит ярко и футуристично, добавляя образу нотку праздничного блеска.

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Молочный маникюр с эффектом "глазурь"

Полупрозрачные молочные оттенки остаются на пике популярности и зимой. Добавьте легкое мерцание или каплю жемчужного геля для эффекта "глянцевой глазури", и ваши ногти заиграют нежным сиянием.

Объемные текстуры и вязаный дизайн

Зимой хочется тепла и уюта, и "вязаный" маникюр — идеальный выбор. Объемные узоры, напоминающие свитера и уютные пледы, можно создавать в мягкой пастельной гамме: белом, сером, бежевом или нежно-голубом.

Темные оттенки и готический шик

Темные цвета — вечная классика зимы, но в этом сезоне они выходят на новый уровень. Глубокий черный, изумрудный, сливовый и темно-синий маникюр с матовым финишем или глянцевыми акцентами выглядит стильно и эффектно.

Снежный минимализм

Если вы предпочитаете сдержанность, выбирайте нюдовые тона с зимними элементами. Белоснежные снежинки, мягкие серебряные линии или легкое мерцание, напоминающее иней, создадут изысканный маникюр.

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