Маникюр на Новый год 2025: фото лучших дизайнов

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Новый год — это время, когда хочется выглядеть особенно красиво и празднично. Маникюр становится важной частью образа, подчёркивающей стиль и настроение. Вот несколько идей, которые помогут вам создать идеальный маникюр для праздничной ночи.

Какой цвет выбрать

Цветовая палитра маникюра на Новый год должна гармонировать с общей атмосферой праздника. В 2025 году популярны следующие оттенки серебристый и металлический, белый и жемчужный, синий и тёмно-синий, красный.

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Какой сделать дизайн

Праздничный маникюр позволяет смело экспериментировать с дизайном. Например, блёстки и глиттер. Создайте мерцающий эффект на кончиках ногтей или украсьте один-два ногтя полностью. Это добавит образу магии и сказочности.

Новогодние рисунки. Снежинки, ёлочки, звёзды или узоры, напоминающие морозные узоры на стекле, подойдут для тематического дизайна.

Френч с новогодним акцентом. Традиционный французский маникюр можно преобразить, добавив блестящую полоску на кончиках ногтей или украсив акцентный ноготь стразами.

Омбре. Плавный переход от одного оттенка к другому выглядит элегантно. Для Нового года идеально подойдёт сочетание белого и серебристого или синего и чёрного.

Чтобы маникюр выглядел идеально, уделите внимание подготовке ногтей. Сделайте питательную ванночку для рук с маслами, чтобы увлажнить кожу. Используйте масло для кутикулы, чтобы смягчить её и создать аккуратный вид. Нанесите базовое покрытие, которое защитит ногтевую пластину и продлит стойкость маникюра.

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