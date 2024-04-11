Весенний маникюр может быть не только стильным, но и прибыльным.

Удивительно, но факт - если накрасить ногти определенным цветом лака, то шанс финансового успеха вырастает в разы. Девушки, которые знают этот секрет, получают больше денег, чем все остальные. Будьте в их числе - запомните, какой маникюр весной 2024 года "притягивает" купюры.

Маникюр на короткие ногти - самые "денежные" оттенки

Изысканный маникюр на короткие ногти может стать не только поводом для восхищения окружающих, но и надежным помощником в сфере заработка. Фен-шуй "работает, как часы" - выбирайте один из этих цветов и наслаждайтесь неожиданными шансами судьбы.

Нежный маникюр с блестками

Видео дня

Маникюр на короткие ногти, покрытые прозрачной, розовой или молочной базой, должен обязательно быть с блестками или фольгой. Любые блестящие материалы будут активировать финансовые потоки, поэтому нежный маникюр на короткие ногти станет еще и "магнитом" для денег.

Красный маникюр

Безусловно модный красивый маникюр, который не выходит из трендов уже очень долгое время. Особенно удачным такой цвет будет для Львов, Стрельцов и Овнов, так как красный - цвет их стихии Огня.

Зеленый маникюр

В год Зеленого Деревянного Дракона вы просто обязаны сделать яркий маникюр в зеленых оттенках, чтобы задобрить символ года. Если у вас это получится, то Дракон даст вам все шансы на успех, особенно в материальной сфере. Главное - не переборщить и не использовать много дополнительных украшений для ногтей.

Синий или голубой маникюр

Такой нежный маникюр шикарно будет смотреться и на коротких, и на длинных ногтях. Особенно хорошо подойдет девушкам, год рождения которых заканчивается на 4 или 5 (это значит, что им помогает стихия Дерева). Попробуйте также использовать матовый топ, чтобы усилить эффект.

Желтый маникюр

Не придуман еще красивый маникюр, который нельзя улучшить - так это работает и в случае с желтым цветом. Эзотерики говорят, что если вы выделите средний палец и окрасите его именно в желтый оттенок, то богатство и неожиданные, но полезные знакомства не заставят себя ждать.

Вас также могут заинтересовать новости: